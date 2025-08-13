Μεγάλο πλήγμα για τον Παναθηναϊκό: Εκτός αποστολής ο Τζούριτσιτς από τη ρεβάνς με τη Σαχτάρ

Σημαντική απουσία θα έχει ο Παναθηναϊκός στη ρεβάνς με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ για τον 3ο προκριματικό του Europa League, καθώς ο Φίλιπ Τζούριτσιτς έμεινε εκτός αποστολής. Ο Σέρβος μεσοεπιθετικός ταλαιπωρείται από έντονες ενοχλήσεις στη γάμπα, τραυματισμός που τον ανάγκασε να μείνει στην Αθήνα για θεραπεία.

Ο Τζούριτσιτς, που είχε ενοχλήσεις και στο πρώτο παιχνίδι στο ΟΑΚΑ, κρίθηκε από το ιατρικό επιτελείο και τον Ρουί Βιτόρια ότι δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί και πως η παραμονή του στην Ελλάδα θα επιτρέψει την ταχύτερη αποθεραπεία του. Ο στόχος είναι να είναι διαθέσιμος για τα playoffs, είτε στο Europa είτε στο Conference League, που θα διεξαχθούν στις 21 και 28 Αυγούστου.

Κατά πάσα πιθανότητα αντικαταστάτης του στο αριστερό άκρο αναμένεται να είναι ο Ανάς Ζαρουρί. Πάντως, υπάρχει και η περίπτωση να ξεκινήσει ο Τετέ στα δεξιά και να περάσει ο Πελίστρι στα αριστερά, σε θέση που είχε είχε παίξει στη μεγαλύτερη διάρκεια της περσινής σεζόν.

Στον αντίποδα, κανονικά στην αποστολή βρίσκεται ο Φώτης Ιωαννίδης, ο οποίος διεκδικεί ακόμα και θέση βασικού, ενώ εκτός παραμένει ο Τάσος Μπακασέτας, ο οποίος δεν είναι δηλωμένος στη λίστα της UEFA για τα παιχνίδια με τη Σαχτάρ.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού αναχώρησε το μεσημέρι της Τετάρτης για την Κρακοβία, με όλα τα διαθέσιμα μέλη της ευρωπαϊκής λίστας. Η συνέντευξη Τύπου του Ρουί Βιτόρια είναι προγραμματισμένη για τις 19:15, ενώ η προπόνηση της ομάδας θα ξεκινήσει μία ώρα αργότερα.