Με τον αρχηγό στη μάχη: Στην αποστολή για τη ρεβάνς του Παναθηναϊκού με τη Σαχτάρ ο Ιωαννίδης

Η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τη μεγάλη ρεβάνς (0-0) κόντρα στη Σαχτάρ Ντόνετσκ (14/8, 21:00) ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα με τον Φώτη Ιωαννίδη να συμμετέχει κανονικά σε όλο το πρόγραμμα, ξεπερνώντας το πρόβλημα του τραυματισμού του και είναι διαθέσιμος, διεκδικώντας θέση και για την βασική ενδεκάδα στην αναμέτρη κόντρα στους Ουκρανούς.

Εκτός από τον αρχηγό του «τριφυλλιού» στις προπονήσει επέστρεψε και ο Τάσος Μπακασέτας, ο οποίος ξεπέρασε το τράβηγμα στον ορθό μηριαίο μυ που υπέστη δύο μέρες πριν απ' τον πρώτο αγώνα με τη Σαχτάρ και προπονήθηκε κανονικά με την υπόλοιπη ομάδα. Ο αρχηγός της «γαλανόλευκης» έχει μείνει εκτός λίστας για τα δύο παιχνίδια με τη Σαχτάρ καθώς δεν ήταν δεδομένο ότι θα αγωνιζόταν αλλά το μόνο σίγουρο είναι πως θα μπορέσει να αγωνιστεί στα playoffs που είναι προγραμματισμένα για τις 21 και 28 Αυγούστου.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού αναχωρεί με προορισμό την Κρακοβία στις 13:00 της Τετάρτης (13/8) και στις 20:00 είναι προγραμματισμένη και η πρώτη προπόνηση της ομάδας.

Αναλυτικά η αποστολή του Παναθηναϊκού

Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Κότσαρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ιωαννίδης, Ζαρουρί, Τετέ, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Μαξίμοβιτς, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Πελίστρι, Γερεμέγεφ, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Κυριακόπουλος, Φικάι, Λάβδας, Σκαρλατίδης.