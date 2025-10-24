Ούτε τα προσχήματα: Οι φάσεις που πρόδωσαν τον... στοιχηματζή Ροζιέρ (vid)

Η είδηση της σύλληψης του Τέρι Ροζίερ προκάλεσε σοκ στο NBA. Ο γκαρντ των Μαϊάμι Χιτ φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση παράνομου στοιχηματισμού και χειραγώγησης αγώνων, παρέχοντας πληροφορίες σε τρίτους για πονταρίσματα που αφορούσαν την ίδια του την απόδοση.

Τα social media πήραν «φωτιά» με βίντεο που δείχνουν τον 31χρονο να κάνει αλλεπάλληλα λάθη, προκαλώντας υποψίες για εσκεμμένες ενέργειες. Σύμφωνα με τις αρχές, το δίκτυο φέρεται να είχε στηθεί μεταξύ Μαρτίου 2023 και Μαρτίου 2024, επηρεάζοντας επτά αναμετρήσεις του NBA. Το άλλοτε ανερχόμενο αστέρι των Χόρνετς φαίνεται να βυθίζεται ολοένα περισσότερο σ’ ένα σκάνδαλο που απειλεί να κλονίσει τα θεμέλια της λίγκας.