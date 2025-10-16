Μαράια Αντετοκούνμπο: «Ο Γιάννης δεν είναι τέλειος αλλά είναι σπουδαίος άνθρωπος και προστατευτικός»

Η σύζυγος του Γιάννη Αντετοκούνμπο, Μαράια, σε μια από τις σπάνιες συνεντεύξεις της στο περιοδικό «Marie Claire» μίλησε για την οικογενειακή ζωή και την καθημερινότητά της, αλλά και για τη σχέση της με τον μπασκετμπολίστα του NBA.

«Τον αγαπώ για αυτό που είναι, για το πόσο τρυφερός είναι με την οικογένειά του, το ότι είναι σαν κολλητός μου φίλος στο σπίτι. Δεν είναι τέλειος, κανένας δεν είναι, αλλά είναι σπουδαίος άνθρωπος, προστατευτικός, αφοσιωμένος. Τον αφήνω να είναι ο εαυτός του και προσπαθώ να διευκολύνω τη ζωή του, να φροντίζω να είναι καλά και να αξιοποιεί τις ικανότητές του στο έπακρο» εξομολογήθηκε.

Το να χρησιμοποιείς τη δύναμή σου για να αλλάξεις ζωές, είναι πολύ σημαντικό για εκείνη. «Προσπαθώ να κρατήσω μακριά τη δημοσιότητα όσο περισσότερο μπορώ. Μοιραζόμαστε μόνο αυτά στα οποία δίνουμε προτεραιότητα. Ζω μια σχετικά φυσιολογική ζωή: Ξυπνάω και πάω τα παιδιά στο σχολείο και σε δραστηριότητες. Απολαμβάνω να βλέπω να μην περιστρέφεται η ζωή τους μόνο γύρω από το γκλάμουρ. Μπορούμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να κάνουμε τη διαφορά».

Και αποκάλυψε: «Μια φορά τον χρόνο πηγαίνουμε τα παιδιά εκεί που μεγάλωσε ο Γιάννης. Πήγαμε τα παιδιά και τους δείξαμε που έμενε, που συνήθιζε να βγαίνει με τα αδέλφια του και τους γονείς του».