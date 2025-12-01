ΗΠΑ: Πόλη προκάλεσε κύμα οργής με το «δέντρο» της για τα Χριστούγεννα - «Γιατί να υπάρχει διχασμός;»

Οργή προκάλεσε στο Πόρτλαντ των ΗΠΑ, η απόφαση των διοργανωτών της ετήσιας φωταγώγησης να αποφύγουν κάθε αναφορά στα Χριστούγεννα, χαρακτηρίζοντας το χριστουγεννιάτικο δέντρο απλώς ως «το δέντρο».

Κατά τη διάρκεια της τελετής στην Pioneer Courthouse Square, οι ομιλητές δεν χρησιμοποίησαν ούτε μία φορά τη λέξη «Χριστούγεννα», ενώ η εκδήλωση ξεκίνησε με αναφορές στην Ημέρα Κληρονομιάς των Ιθαγενών Αμερικανών και στη συνέχεια μία ομιλήτρια, τυλιγμένη με παλαιστινιακή σημαία, φώναξε στο πλήθος σύνθημα υπέρ της Παλαιστίνης.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της NewYorkPost, παρά την απουσία παραδοσιακού χριστουγεννιάτικου χαρακτήρα, η πόλη «στολίστηκε» με Άγιο Βασίλη και χορωδίες τραγούδησαν τα κάλαντα, ενώ ο δήμαρχος Keith Wilson ολοκλήρωσε την εκδήλωση ανάβοντας τις 10.000 λάμπες του δέντρου ύψους 75 ποδιών.

Οι αντιδράσεις στα social media

Ωστόσο, στα κοινωνικά δίκτυα επικράτησαν επικρίσεις, με χρήστες να καταγγέλλουν την αποφυγή του όρου «χριστουγεννιάτικο δέντρο» και να κάνουν λόγο για περιττό διχασμό.

Μερικά από τα σχόλια αναφέρουν: «Η πόλη που προκάλεσε οργή με την τελετή φωταγώγησης του “δέντρου” της. Δεν μπορούν καν να πουν χριστουγεννιάτικο δέντρο. Το λένε απλά “το δέντρο”», «Γιατί πρέπει ΟΛΑ να γίνονται διχαστικά;;;», «Είναι χριστουγεννιάτικο δέντρο, ήταν πάντα χριστουγεννιάτικο δέντρο και πάντα θα είναι», «Μόλις είδα χριστουγεννιάτικη παρέλαση στο Τέξας και όλοι έλεγαν “Merry Christmas”. Ο Θεός να ευλογεί το Τέξας».