Υπό τον φόβο των τρομοκρατών η Ευρώπη - Αυξημένα μέτρα ασφαλείας στις χριστουγεννιάτικες αγορές

Οι χριστουγεννιάτικες αγορές άνοιξαν και φέτος σε όλη την Ευρώπη, όμως οι επισκέπτες τις συναντούν πλέον υπό τα αυστηρότερα μέτρα ασφαλείας που έχουν εφαρμοστεί ποτέ. Η ενίσχυση των ελέγχων κρίθηκε αναγκαία μετά από σειρά αιματηρών επιθέσεων τα τελευταία χρόνια, με πιο πρόσφατη την περσινή στο Μαγδεμβούργο, όταν Σαουδάραβας πρόσφυγας έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω στο πλήθος, σκοτώνοντας έξι ανθρώπους και τραυματίζοντας περισσότερους από 300.

Όπως αναφέρει σε δημοσίευμα της η βρετανική Sun, το περιστατικό, το χειρότερο μετά την πολύνεκρη επίθεση στο Βερολίνο το 2016, οδήγησε σε συνολική επανεξέταση των πρωτοκόλλων ασφαλείας, με αυξημένα μέτρα να λαμβάνονται πλέον σε όλη την Ευρώπη.

Στο Λονδίνο, στη Γερμανία, στην Πράγα και στη Βουδαπέστη, η αστυνομία και ιδιωτικές εταιρείες security εφαρμόζουν πολυεπίπεδες δικλίδες προστασίας: από βαριές αντιτρομοκρατικές μπάρες και ζαρντινιέρες που εμποδίζουν την πρόσβαση οχημάτων έως αυξημένους ελέγχους αποσκευών και μεγαλύτερη παρουσία ενστόλων.

Ο ειδικός ασφαλείας Γουίλ Γκέντες επισημαίνει ότι «καμία πόλη που διοργανώνει χριστουγεννιάτικη αγορά δεν μπορεί να αγνοήσει πλέον την κατάσταση. Στόχος είναι να δημιουργηθεί μία αλυσίδα εμποδίων που αποτρέπει τις επιθέσεις με όχημα και να ενισχυθεί ο έλεγχος χωρίς να παραλύσει η εορταστική δραστηριότητα». Παράλληλα, συμβουλεύει τις οικογένειες να έχουν προκαθορισμένο σημείο συνάντησης σε περίπτωση ανάγκης.

Η μοιραία BMW στην τρομοκρατική επίθεση του Μαγδεμβούργου / Φωτ.: Reuters

Μέτρα ασφαλείας σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες

Στην Αυστρία, η ιστορική αγορά του Σάλτσμπουργκ φυλάσσεται πλέον από ιδιωτική ομάδα ασφαλείας που λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο και 33 ειδικές κάμερες παρακολούθησης. Σε άλλες περιοχές, όπως η Στυρία, αγορές ακυρώθηκαν λόγω έλλειψης χρηματοδότησης για τα απαιτούμενα μέτρα.

Στην Πράγα τοποθετήθηκαν νέοι τσιμεντόλιθοι ως φυσικά εμπόδια, ενώ στη Βουδαπέστη δεκάδες αστυνομικοί με πολιτικά περιπολούν διακριτικά ανάμεσα στα πλήθη.

Η Γερμανία, χώρα που έχει δεχθεί αρκετά χτυπήματα τα τελευταία χρόνια, εφαρμόζει πλέον πανεθνικό σχέδιο ενίσχυσης της ασφάλειας. Το ομοσπονδιακό κρατίδιο της Κάτω Σαξονίας έχει γίνει πρότυπο νέας τακτικής: οι πόλεις έχουν αναθεωρήσει ριζικά τα μέτρα τους, από την τοποθέτηση ισχυρών εμποδίων έως την ενίσχυση των περιπολιών.

«Απαραίτητοι οι έλεγχοι επιπέδου αεροδρομίου»

«Η απόλυτη ασφάλεια δεν μπορεί ποτέ να εγγυηθεί, αλλά η προστασία των επισκεπτών είναι η πρώτη προτεραιότητα», δήλωσε ο Μάρκο Τριπς, πρόεδρος της Ένωσης Πόλεων και Δήμων.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει ο ειδικός Στέφαν Μπίζαντς, η πρόκληση παραμένει εξαιρετικά μεγάλη: «Οι άνθρωποι φορούν χοντρά ρούχα, κρατούν τσάντες. Κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει ότι κάποιος μεταφέρει όπλα ή εκρηκτικά. Χωρίς ελέγχους επιπέδου αεροδρομίου, το 100% της ασφάλειας είναι αδύνατο».

Παρά τους κινδύνους, εκατομμύρια Ευρωπαίοι αναμένεται να επισκεφθούν τις χριστουγεννιάτικες αγορές, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των εορτών, με τις Αρχές να βρίσκονται πλέον σε μόνιμη επιφυλακή.