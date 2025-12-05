Το χριστουγεννιάτικο κόλπο του Τζέιμι Όλιβερ για τις ψητές πατάτες – Σου γλιτώνει χρόνο και κόπο

Το χριστουγεννιάτικο μαγείρεμα μπορεί να γίνει πραγματική δοκιμασία, καθώς πρέπει να παρακολουθείς πολλά σκεύη μαζί, χωρίς να χάσεις τον ρυθμό. Αν υπάρχει ένα έξυπνο κόλπο που μειώνει το άγχος και σου χαρίζει πολύτιμο χρόνο, φυσικά θέλεις να το μάθεις. Ο Τζέιμι Όλιβερ, ο πιο αναγνωρίσιμος ίσως τηλεοπτικός σεφ, αποκαλύπτει τις καλύτερες συμβουλές του για ένα από τα πιο αγαπημένα πιάτα του γιορτινού τραπεζιού: τις ψητές πατάτες. Με τη μέθοδο που προτείνει, το αποτέλεσμα γίνεται πιο τραγανό, πιο νόστιμο και η προετοιμασία σημαντικά πιο εύκολη.

Δες το μυστικό που κάνει τις πατάτες πραγματικά πεντανόστιμες!