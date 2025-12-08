Γιατί δεν πρέπει να κοιμάσαι με την πόρτα της κρεβατοκάμαρας ανοιχτή

Μια κλειστή εσωτερική πόρτα μπορεί να αποδειχθεί σωτήρια σε περίπτωση πυρκαγιάς, περιορίζοντας τον καπνό και τις φλόγες. Η Γερμανική Ένωση Πυροσβεστών επισημαίνει ότι ακόμη και οι απλές, μη πυράντοχες πόρτες μπορούν να καθυστερήσουν την εξάπλωση της φωτιάς για τουλάχιστον δέκα λεπτά, αρκεί να είναι κλειστές. Αυτό το κρίσιμο χρονικό διάστημα επιτρέπει την άμεση ειδοποίηση της πυροσβεστικής και τη χρήση των οδών διαφυγής.

Δες ποιες μικρές αλλαγές μπορούν να αυξήσουν σημαντικά την ασφάλεια του σπιτιού σου.