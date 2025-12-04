LIFE Σας είναι χρήσιμα

Το κόλπο για να καθαρίσεις τα ντουλάπια που σε γλιτώνει από κόπο και χρόνο

Το καθάρισμα αυτής της ξεχασμένης επιφάνειας είναι για πολλούς μια μικρή… ταλαιπωρία.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Όποιος έχει επιχειρήσει να καθαρίσει το πάνω μέρος των ντουλαπιών της κουζίνας γνωρίζει καλά πόσο επίμονο μπορεί να γίνει το στρώμα από σκόνη και λίπος που συσσωρεύεται με τον καιρό. Οι ατμοί του μαγειρέματος, τα έλαια και τα μικροσωματίδια κολλάνε πάνω στην επιφάνεια και με τον χρόνο σκληραίνουν, κάνοντας την αφαίρεσή τους σημείο μεγάλης ταλαιπωρίας. Έτσι, πολλοί καταλήγουν σε δυνατά χημικά ή σε εξαντλητικό τρίψιμο για να επαναφέρουν τις επιφάνειες στην αρχική τους κατάσταση.

Δες το απλό κόλπο που θα σε απαλλάξει μια για πάντα από αυτή τη βαριά δουλειά.

