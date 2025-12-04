Το κόλπο για να καθαρίσεις τα ντουλάπια που σε γλιτώνει από κόπο και χρόνο

Όποιος έχει επιχειρήσει να καθαρίσει το πάνω μέρος των ντουλαπιών της κουζίνας γνωρίζει καλά πόσο επίμονο μπορεί να γίνει το στρώμα από σκόνη και λίπος που συσσωρεύεται με τον καιρό. Οι ατμοί του μαγειρέματος, τα έλαια και τα μικροσωματίδια κολλάνε πάνω στην επιφάνεια και με τον χρόνο σκληραίνουν, κάνοντας την αφαίρεσή τους σημείο μεγάλης ταλαιπωρίας. Έτσι, πολλοί καταλήγουν σε δυνατά χημικά ή σε εξαντλητικό τρίψιμο για να επαναφέρουν τις επιφάνειες στην αρχική τους κατάσταση.

Δες το απλό κόλπο που θα σε απαλλάξει μια για πάντα από αυτή τη βαριά δουλειά.