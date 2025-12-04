Γιατί το μπουφάν στο αυτοκίνητο μπορεί να γίνει επικίνδυνο χωρίς να το καταλάβεις

Τις κρύες ημέρες του χειμώνα, πολλοί από εμάς μπαίνουμε στο αυτοκίνητο όπως είμαστε... τυλιγμένοι σε χοντρά μπουφάν. Όμως αυτή η τόσο συνηθισμένη εικόνα μπορεί να κρύβει κινδύνους που δεν φανταζόμαστε.

Μια δοκιμή οπίσθιας σύγκρουσης σε ταχύτητα μόλις 16 χιλιομέτρων την ώρα αποκάλυψε ότι ακόμη και τόσο χαμηλά χιλιόμετρα είναι αρκετά ώστε η ζώνη ασφαλείας να πιέσει έντονα την κοιλιά και τα εσωτερικά όργανα, πιθανότατα οδηγώντας σε τραυματισμούς. Ο λόγος είναι ότι τα μπουφάν δημιουργούν πάχος ανάμεσα στο σώμα και τη ζώνη ασφαλείας. Αντί η ζώνη να ακουμπά στα οστά της λεκάνης στους ενήλικες ή στους μηρούς στα παιδιά, το ύφασμα την ωθεί ψηλότερα. Έτσι, σε ξαφνικό φρενάρισμα ή σύγκρουση, η πίεση μεταφέρεται στα πιο ευαίσθητα σημεία του σώματος. Η ιδανική θέση για τη ζώνη, ιδίως στα παιδιά, είναι να αγγίζει απευθείας το σώμα τους, κάτι που δεν συμβαίνει όταν φορούν χοντρά ρούχα.

φωτογραφία NDP

Τα παιδικά καθίσματα

Τα παιδιά σε παιδικά καθίσματα χρειάζονται ακόμη πιο προσεκτική εφαρμογή. Εάν πρέπει να παραμείνει το μπουφάν, η ζώνη οφείλει να περνά κάτω από αυτό και κοντά στους μηρούς. Η γερμανική ένωση αυτοκινήτου ADAC επιβεβαιώνει τον κίνδυνο μέσα από δοκιμές σύγκρουσης, επισημαίνοντας και άλλα προβλήματα από τον χειμερινό εξοπλισμό. Καπέλα, κασκόλ και γάντια με επένδυση μπορεί να μειώσουν το οπτικό πεδίο ή να κάνουν το κράτημα στο τιμόνι ασταθές, ενώ ογκώδεις μπότες δυσκολεύουν την ακρίβεια στο γκάζι και στο φρένο.

Τι λένε οι νόμοι στην Ευρώπη

Στην πραγματικότητα, παρότι σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες δεν υπάρχει ρητή απαγόρευση οδήγησης με μπουφάν, η νομοθεσία εστιάζει στην ευθύνη του οδηγού να έχει πλήρη έλεγχο στο όχημα. Στη Γερμανία, για παράδειγμα, αν κριθεί ότι το ένδυμα περιορίζει τις κινήσεις, μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο έως 35 ευρώ, ενώ στη Βρετανία η αστυνομία μπορεί να τιμωρήσει με πόντους στο δίπλωμα. Στην Αυστρία, αν το ρούχο συμβάλλει σε ατύχημα, οι κυρώσεις ανεβαίνουν και η ασφαλιστική μπορεί να αρνηθεί πλήρη κάλυψη.

Στην Ελλάδα;

Στην Ελλάδα, ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας δεν απαγορεύει το μπουφάν στο τιμόνι. Ωστόσο προβλέπει ότι ο οδηγός πρέπει να έχει ανεμπόδιστη κίνηση και σωστή χρήση ζώνης. Αν ένα ένδυμα δυσκολεύει τον χειρισμό του οχήματος ή εμποδίζει τη σωστή εφαρμογή της ζώνης, η Τροχαία μπορεί να θεωρήσει τον οδηγό υπεύθυνο για επικίνδυνη οδήγηση, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε πρόστιμο ή ακόμη και σε μείωση αποζημίωσης από ασφαλιστική σε περίπτωση ατυχήματος.

Φυσικά από την νομοθεσία δε λείπουν και τα παράξενα

Στην Ισπανία μπορεί κανείς να βρεθεί αντιμέτωπος με πρόστιμο επειδή οδηγεί φορώντας παντόφλες παραλίας (flip flops), καθώς θεωρείται ότι δεν συγκρατούν σωστά στο πόδι και μειώνουν τον έλεγχο των πεντάλ. Στη Γαλλία, ακόμη και αν δεν υπάρχει επίσημη απαγόρευση, οι πολύ ογκώδεις μπότες έχουν χαρακτηριστεί «απερίσκεπτη επιλογή ένδυσης» και μπορούν να επιβαρύνουν τον οδηγό σε περίπτωση ατυχήματος.

Τι μπορώ να κάνω;

Η λύση είναι απλή. Βγάλε το μπουφάν πριν μπεις στο αυτοκίνητο ή μην το κουμπώσεις, τραβώντας τη ζώνη απευθείας πάνω στο σώμα. Ένα σύντομο ζέσταμα του αυτοκινήτου πριν ξεκινήσουμε βοηθά, αλλά ακόμη πιο σημαντικό είναι να έχουμε άνεση κινήσεων και καθαρή αίσθηση αντίδρασης. Μερικές φορές η ασφάλεια κρύβεται σε μικρές λεπτομέρειες.