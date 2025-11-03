Όριο 30 χλμ την ώρα στις πόλεις: Νέα εποχή για την οδική ασφάλεια στην Ελλάδα

Η Ελλάδα επιβραδύνει: Νέο όριο ταχύτητας 30 χλμ/ώρα στις κατοικημένες περιοχές. Το νέο όριο ταχύτητας των 30 χλμ/ώρα μπήκε σε εφαρμογή, στις κατοικημένες περιοχές της Ελλάδας, σύμφωνα με τον αναθεωρημένο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας - ΚΟΚ.

Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα μέτρα των τελευταίων ετών στην οδική ασφάλεια, με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και την Ελληνική Αστυνομία να αναλαμβάνουν κοινή εκστρατεία ενημέρωσης και αυστηρότερους ελέγχους.

Φωτογραφία αρχείου: Imago-Dreamstime

Το νέο πλαίσιο αποσκοπεί στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, των σοβαρών τραυματισμών και των θανάτων πεζών, αλλά και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσα στις πόλεις. Παράλληλα, εξαιρούνται οι δρόμοι διπλής κατεύθυνσης και οι μονόδρομοι με δύο ή περισσότερες λωρίδες κυκλοφορίας, όπου το όριο ταχύτητας παραμένει στα 50 χλμ/ώρα, εκτός αν υπάρχει διαφορετική σήμανση.

Η παρέμβαση της Αστυνομίας και του Υπουργείου Μεταφορών

Η Ελληνική Αστυνομία ανακοινώνει ότι οι έλεγχοι θα είναι συστηματικοί, με χρήση καμερών και κινητών περιπολιών σε σημεία υψηλής επικινδυνότητας. Τα πρόστιμα για υπέρβαση του νέου ορίου ξεκινούν από 100 ευρώ, ενώ οι παραβάσεις θα προσμετρώνται στο σύστημα ποινών του ΚΟΚ.

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ζητά από τους δήμους να προχωρήσουν σε επικαιροποίηση της σήμανσης, να βελτιώσουν τις διαβάσεις πεζών και να εφαρμόσουν ήπιες κυκλοφοριακές παρεμβάσεις όπως σαμαράκια, φωτεινά σήματα χαμηλής ταχύτητας και ειδικές νησίδες ασφαλείας. Στόχος είναι το νέο όριο να γίνει μέρος της καθημερινότητας, όχι μια ακόμα θεωρητική διάταξη.

Φωτογραφία αρχείου: Imago-Panthermedia

«Η πρόληψη είναι το ζητούμενο, όχι η τιμωρία. Θέλουμε οι οδηγοί να κατανοήσουν ότι στα 30 χλμ/ώρα σώζεις ζωές», ανέφερε στέλεχος της Τροχαίας, επισημαίνοντας ότι η ενημέρωση θα συνοδευτεί από καμπάνια σε ραδιόφωνο και τηλεόραση.

Η σημασία του νέου ορίου: Ασφάλεια και περιβάλλον

Μελέτες δείχνουν ότι η πιθανότητα θανάτου πεζού που παρασύρεται από όχημα μειώνεται δραματικά όταν η ταχύτητα πτώσης είναι 30 αντί για 50 χλμ/ώρα. Παράλληλα, η επιβράδυνση μειώνει την ηχορύπανση και τις εκπομπές ρύπων, ενθαρρύνοντας τη χρήση ποδηλάτου και τη μετακίνηση με τα πόδια.

Το Υπουργείο εντάσσει το μέτρο στη στρατηγική Vision Zero, που στοχεύει σε μηδενικούς θανάτους από τροχαία ως το 2050. «Δεν αλλάζουμε απλώς πινακίδες — αλλά νοοτροπία», σημείωσε χαρακτηριστικά αρμόδιος παράγοντας.

Φωτογραφία αρχείου: Imago-Dreamstime

Οι αντιδράσεις και η καθημερινότητα

Στους δρόμους, οι αντιδράσεις είναι ανάμεικτες. Πολλοί οδηγοί θεωρούν ότι το όριο είναι χαμηλό και δυσκολεύονται να το συνηθίσουν, ειδικά σε ευρείς δρόμους ή αρτηρίες. Άλλοι, ωστόσο, βλέπουν ήδη τη διαφορά. «Στη γειτονιά μας τα παιδιά μπορούν να παίξουν ξανά χωρίς φόβο», λέει κάτοικος του Χαλανδρίου και προσθέτει: «Αν και χρειάζεται υπομονή, η αλλαγή κάνει την πόλη πιο ανθρώπινη». Η πραγματικότητα δείχνει ότι κάθε μέτρο οδικής ασφάλειας χρειάζεται χρόνο, παιδεία και συνέπεια για να αποδώσει.

Τι ισχύει στην Ευρώπη

Η Ελλάδα ακολουθεί το ευρωπαϊκό κύμα των «πόλεων των 30». Το Παρίσι, οι Βρυξέλλες, η Μαδρίτη και το Άμστερνταμ έχουν ήδη υιοθετήσει καθολικά το νέο όριο, ενώ η Γαλλία το έχει θεσπίσει εθνικά ως βασικό μέτρο αστικής ασφάλειας.

Στη Γερμανία και την Ιταλία, ωστόσο, η συζήτηση συνεχίζεται, καθώς υπάρχουν αντιρρήσεις από επαγγελματίες οδηγούς και μεταφορικές εταιρείες που ανησυχούν για καθυστερήσεις στις παραδόσεις και αυξημένο κυκλοφοριακό φόρτο. Παρ’ όλα αυτά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει την καθιέρωση ενιαίου πλαισίου για όρια ταχύτητας 30 χλμ/ώρα στις κατοικημένες περιοχές έως το 2030.

Σύμφωνα με ευρωπαϊκές μελέτες, η μείωση της ταχύτητας κατά 20 χλμ/ώρα οδηγεί σε 23% λιγότερα τροχαία, 37% λιγότερους θανάτους και 38% λιγότερους τραυματισμούς. Τα νούμερα αυτά, όπως επισημαίνει το ΕΜΠ, «μεταφράζονται σε ανθρώπινες ζωές που σώζονται κάθε μέρα».

Ένα μέτρο που σώζει ζωές

Το νέο όριο των 30 χλμ/ώρα δεν είναι μια απλή τροποποίηση του ΚΟΚ, αλλά μια επένδυση στην ασφάλεια και την ποιότητα ζωής. Αν αλλάξει τη νοοτροπία των οδηγών και κάνει τις πόλεις πιο φιλικές στους ανθρώπους, τότε ίσως, όπως είπε στέλεχος του Υπουργείου Μεταφορών, «αν έστω και μία ζωή σωθεί, το μέτρο έχει ήδη πετύχει».