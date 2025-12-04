Πώς να ανοίξεις μια «κολλημένη» πόρτα πλυντηρίου: Ασφαλή και πρακτικά βήματα

Η δυσλειτουργία της πόρτας του πλυντηρίου είναι πολύ πιο συχνή από όσο φαντάζεστε. Οι πιο συνηθισμένες αιτίες περιλαμβάνουν νερό που μένει στον κάδο, βουλωμένο φίλτρο, βλάβη στον μηχανισμό κλειδώματος ή σφάλμα σε κάποιον αισθητήρα. Οι τεχνικοί προτείνουν πρώτα να ελέγξεις αν έχει ενεργοποιηθεί το Child Lock και να δοκιμάσεις μια επανεκκίνηση του προγράμματος. Συχνά, το να βγάλεις το πλυντήριο από την πρίζα για 10–30 λεπτά αρκεί για να απελευθερωθεί η κλειδαριά.

Δες αναλυτικά τα βήματα και πώς θα αποφύγεις το πρόβλημα στο μέλλον.