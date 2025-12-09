Πετσέτες και πανάκια κουζίνας: Μπορούν τελικά να πλυθούν όλα μαζί στο πλυντήριο;

Ο Μπερντ Γκλασλ, από τον Βιομηχανικό Σύνδεσμο Προϊόντων Περιποίησης Σώματος και Απορρυπαντικών, εξηγεί ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να πλένονται πετσέτες και πανάκια κουζίνας στον ίδιο κύκλο. Όπως τονίζει, το ουσιαστικό στοιχείο είναι να επιλέξεις τον σωστό συνδυασμό θερμοκρασίας και κατάλληλου απορρυπαντικού, ώστε το πλύσιμο να είναι αποτελεσματικό και υγιεινό.

