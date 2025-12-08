Το μεγαλύτερο λάθος που κάνει ο περισσότερος κόσμος και καταστρέφονται οι ορχιδέες

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το συνηθέστερο λάθος των αρχάριων είναι το υπερβολικό πότισμα. Ο κηπουρός Τζάστιν Χάνκοκ από την Costa Farms, μιλώντας στο Real Simple, τονίζει πως ο κυριότερος λόγος που «πεθαίνουν» οι ορχιδέες είναι η υπερβολική υγρασία που κρατά το χώμα. Γι’ αυτό προτείνει να αφήνεις το υπόστρωμα να στεγνώνει εντελώς ανάμεσα στα ποτίσματα. «Ουσιαστικά, μπορείς να τις αντιμετωπίζεις σχεδόν όπως ένα παχύφυτο», εξηγεί, υπογραμμίζοντας ότι η σωστή διαχείριση του νερού είναι το κλειδί για υγιείς ορχιδέες.

Δες τι άλλο χρειάζεται να κάνεις για να διατηρήσεις τις ορχιδέες σου ζωηρές και ανθισμένες.