Χριστουγεννιάτικο τραπέζι: Από 112 έως 160 ευρώ για 6-8 άτομα – Πού ανέβηκαν και πού έπεσαν οι τιμές

Από 111,97 έως 160,03 ευρώ θα κοστίσει φέτος το χριστουγεννιάτικο τραπέζι για μια οικογένεια ή παρέα 6-8 ατόμων, σύμφωνα με τη νέα εκτίμηση του Ινστιτούτου Εμπορίου και Υπηρεσιών της ΕΣΕΕ (ΙΝ.ΕΜ.Υ.-ΕΣΕΕ). Πρόκειται για αύξηση 3,6% έως 7,1% σε σχέση με το αντίστοιχο τραπέζι του 2024, σε μια περίοδο όπου τα νοικοκυριά συνεχίζουν να μετρούν προσεκτικά κάθε ευρώ.

Η έρευνα βασίστηκε σε επιτόπια τιμοληψία και συνεντεύξεις με στελέχη της αγοράς, με καταγραφή τιμών από αλυσίδες σούπερ μάρκετ, εξειδικευμένα καταστήματα (κρεοπωλεία, ζαχαροπλαστεία) αλλά και από τη Βαρβάκειο αγορά, αποτυπώνοντας τη συνολική εικόνα της αγοράς.

Κρέας και γαλοπούλα τραβούν την ανηφόρα

Τη μεγαλύτερη πίεση στο τελικό κόστος ασκούν για ακόμη μία χρονιά τα κρέατα.

Το αρνί καταγράφει αυξήσεις έως 18,2%, με μεγάλες αποκλίσεις τιμών ανάλογα με το σημείο αγοράς.

Το μοσχάρι εμφανίζει άνοδο 16,7%, ενώ

η νωπή γαλοπούλα ακριβαίνει κατά 7,1% και η κατεψυγμένη κατά 11%.

Το συμπέρασμα είναι σαφές: η επιλογή του καταστήματος και της ποιότητας παίζει καθοριστικό ρόλο στο τελικό «ταμείο».

Μικρές ανάσες στα οπωροκηπευτικά και στο λάδι

Στον αντίποδα, ορισμένα βασικά προϊόντα εμφανίζουν ήπιες μειώσεις ή σταθερότητα, προσφέροντας περιορισμένες ανάσες:

Πατάτες: -1,6%

Ντομάτες: -4,5%

Ελαιόλαδο: -4%

Μήλα: -2,4%

Σταθερές παραμένουν οι τιμές στο μαρούλι, ενώ μικρές αυξήσεις καταγράφονται σε πορτοκάλια, φέτα, κρασί και μπύρες.

Μελομακάρονα και κουραμπιέδες: το γλυκό… δίλημμα

Οι παραδοσιακές λιχουδιές των γιορτών κινούνται σε δύο ταχύτητες. Τα τυποποιημένα εμφανίζουν οριακές αυξήσεις κάτω του 1%, ενώ τα προϊόντα ζαχαροπλαστείου φτάνουν σε αρκετές περιπτώσεις σε αισθητά υψηλότερα επίπεδα τιμών, ανάλογα με την ποιότητα και την περιοχή.

Μεγάλες διαφορές ανάλογα με το πού ψωνίζεις

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η χαρτογράφηση των τιμών ανά σημείο πώλησης. Η Βαρβάκειος αγορά εξακολουθεί να προσφέρει χαμηλότερες τιμές σε βασικά είδη, κυρίως στο κρέας και τα οπωροκηπευτικά, ενώ στα σούπερ μάρκετ και στα εξειδικευμένα καταστήματα οι τιμές ανεβαίνουν, ειδικά σε προϊόντα υψηλότερης ποιότητας.



Όπως επισημαίνει το ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ, οι τιμές είναι ενδεικτικές και αποτυπώνουν τη γενική εικόνα της αγοράς, καθώς το τελικό κόστος εξαρτάται από επιλογές ποιότητας, ποσότητας και σημείου αγοράς.

Συμπέρασμα: Το χριστουγεννιάτικο τραπέζι του 2025 είναι πιο ακριβό, όχι όμως απαγορευτικό. Θέλει, όμως, σύγκριση τιμών, επιλογές και… γερό κομπιουτεράκι. Αν θες γιορτές χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις, τα ψώνια φέτος δεν σηκώνουν προχειρότητα.