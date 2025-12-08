Συναγερμός στους λογαριασμούς ρεύματος: Ξέσπασμα καταγγελιών για φουσκωμένες χρεώσεις

Την ώρα που οι λογαριασμοί ρεύματος «καίνε» τα ήδη πιεσμένα νοικοκυριά, η ΕΚΠΟΙΖΩ καταγράφει νέο κύμα διαμαρτυριών. Περισσότερες από 1.500 καταγγελίες για υπέρογκες, λανθασμένες και αδικαιολόγητες χρεώσεις έχουν υποβληθεί από τις αρχές του 2025 έως και τον Νοέμβριο – αριθμός που ήδη ξεπερνά τις 1.320 καταγγελίες του 2024, καταγράφοντας αύξηση σχεδόν 14%, ενώ η χρονιά δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Οι πολίτες κάνουν λόγο για αθέμιτες πρακτικές, «φουσκωμένες» τιμολογήσεις που δεν ανταποκρίνονται στη πραγματική κατανάλωση, αλλά και για σοβαρά σφάλματα του ΔΕΔΔΗΕ , που προκαλούν χάος στους λογαριασμούς.

«Καθημερινό φαινόμενο οι υπέρογκες χρεώσεις» – Τι λέει η ΕΚΠΟΙΖΩ

Όπως επισημαίνει η νομική σύμβουλος της ΕΚΠΟΙΖΩ, Βίκυ Τζέγκα, η ενέργεια παραμένει για ακόμη μια χρονιά από τις πρώτες κατηγορίες παραπόνων: «Δεχόμαστε καθημερινά καταγγελίες. Οι καταναλωτές βρίσκονται αντιμέτωποι με υψηλές χρεώσεις, αθέμιτες και καταχρηστικές πρακτικές των προμηθευτών, αλλά και σημαντικά προβλήματα από τον ΔΕΔΔΗΕ», υπογραμμίζει.

Σύμφωνα με την ίδια, οι αναφορές προς τον ΔΕΔΔΗΕ έχουν αυξηθεί κατακόρυφα. Τα συχνότερα περιστατικά αφορούν:

Λανθασμένες καταμετρήσεις

Μη τακτική εκκαθάριση κατανάλωσης

Καθυστερήσεις σε διάγνωση και αποκατάσταση βλαβών

Αδικαιολόγητα πρόστιμα για υποτιθέμενη ρευματοκλοπή

Δυσκολία επικοινωνίας με τις υπηρεσίες

Όλα αυτά, σε συνθήκες ακρίβειας, επιτείνουν το φαινόμενο της ενεργειακής φτώχειας, με νοικοκυριά να αδυνατούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους και να κινδυνεύουν ακόμη και με διακοπές ρεύματος.

Αναφορές-σοκ: από λάθος μετρήσεις έως απαιτήσεις για εξωπραγματικές προκαταβολές

Οι καταγγελίες των πολιτών «φωτογραφίζουν» ένα ενεργειακό τοπίο γεμάτο παγίδες:

1. Υπέρογκοι λογαριασμοί και λάθος εκκαθαρίσεις

Πολλοί καταναλωτές δηλώνουν ότι λαμβάνουν λογαριασμούς που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματική κατανάλωση, καθώς η μέτρηση από τον ΔΕΔΔΗΕ γίνεται αραιά ή λανθασμένα.

2. Σκληρές πρακτικές στους διακανονισμούς

Προμηθευτές:

αρνούνται ρυθμίσεις οφειλών,

απαιτούν εξωπραγματικές προκαταβολές,

ενώ εισπρακτικές εταιρείες φτάνουν στο σημείο να εκδίδουν διαταγές πληρωμής για ποσά κάτω των 600 ευρώ.

3. Ατέρμονες καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση

Αιτήματα για διόρθωση λανθασμένων μετρήσεων ή αποκατάσταση βλαβών μένουν «στον αέρα», χωρίς ενημέρωση και χωρίς λύση.

4. Αμφισβητούμενες υποθέσεις ρευματοκλοπής

Δεν λείπουν τα περιστατικά όπου επιβάλλονται υπέρογκα πρόστιμα για υποτιθέμενη παρέμβαση στον μετρητή, χωρίς τεκμηριωμένες αποδείξεις.

5. Λογαριασμοί-γρίφοι και παραβίαση δικαιωμάτων

Οι καταναλωτές συχνά δεν κατανοούν τι πληρώνουν. Καταγράφονται ακόμη:

αλλαγές προγραμμάτων χωρίς ενημέρωση,

συμβόλαια χωρίς νόμιμη υπογραφή,

παραβίαση του δικαιώματος υπαναχώρησης.

Τι ζητά η ΕΚΠΟΙΖΩ – Η «δέσμη μέτρων» για να σταματήσει η ταλαιπωρία

Η ΕΚΠΟΙΖΩ απευθύνει ξεκάθαρο μήνυμα προς το κράτος και τις αρμόδιες αρχές, καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις προστασίας των πολιτών:

1. Διαφάνεια στα συμβόλαια

Απλή, καθαρή και κατανοητή διατύπωση όρων και χρεώσεων.

2. Υποχρεωτική προσυμβατική ενημέρωση

Αποστολή αναλυτικής προσφοράς και προγράμματος, ώστε ο καταναλωτής να επιλέγει το οικονομικότερο.

3. Κατάργηση αθέμιτων πρακτικών

Τερματισμός παραπλανητικών προωθήσεων και επιθετικών εμπορικών μεθόδων.

4. Δίκαιοι διακανονισμοί για ευάλωτους πολίτες

Ρυθμίσεις χωρίς εξτρά επιβαρύνσεις και τόκους.

5. Αυστηρή τήρηση υποχρεώσεων από τον ΔΕΔΔΗΕ

τακτική και σωστή καταμέτρηση,

άμεση αντιμετώπιση βλαβών,

τεκμηρίωση σε κάθε υπόθεση ρευματοκλοπής.

Παράλληλα, ζητείται η επιτάχυνση της τοποθέτησης έξυπνων μετρητών, που θα περιορίσουν λάθη και παρεμβάσεις.

6. «Καθαροί λογαριασμοί»

Λογαριασμοί που θα περιλαμβάνουν μόνο την πραγματική κατανάλωση και όχι πληθώρα ανεξήγητων χρεώσεων.

7. Κοινές δράσεις ενημέρωσης

Εκστρατείες με δημόσιους φορείς για:

εξοικονόμηση ενέργειας,

στήριξη ευάλωτων νοικοκυριών,

πρόσβαση σε προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης.

Κάλεσμα στους πολίτες

Η ΕΚΠΟΙΖΩ παροτρύνει τους καταναλωτές να αναφέρουν κάθε ζήτημα τόσο στην ίδια όσο και στη ΡΑΑΕΥ, ώστε να ενισχυθούν οι μηχανισμοί ελέγχου και να πιεστεί η αγορά να λειτουργεί με δικαιοσύνη, διαφάνεια και σεβασμό στα δικαιώματα των πολιτών.