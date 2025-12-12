Καμένες συσκευές από βλάβη στο δίκτυο: Πώς παίρνεις έως 600 ευρώ αποζημίωση από τον ΔΕΔΔΗΕ

Οι καταναλωτές που βρέθηκαν αντιμέτωποι με κατεστραμμένες ηλεκτρικές συσκευές λόγω αιφνίδιας διακοπής του ουδετέρου αγωγού στο δίκτυο χαμηλής τάσης μπορούν πλέον να διεκδικήσουν αποζημίωση έως 600 ευρώ από τον ΔΕΔΔΗΕ , μέσω συγκεκριμένης και τυποποιημένης διαδικασίας.

Η πρόβλεψη αυτή λειτουργεί ως δικλείδα ασφαλείας για τους πολίτες, καλύπτοντας ζημιές που προκύπτουν από αστοχία του δικτύου ηλεκτροδότησης και όχι από υπαιτιότητα του καταναλωτή.

Πόσα χρήματα καλύπτονται

Το ανώτατο ποσό αποζημίωσης ανέρχεται στα 600 ευρώ, ανεξαρτήτως τύπου παροχής.

Η αποζημίωση αφορά αποκλειστικά:

το κόστος επισκευής ή

την αντικατάσταση των συσκευών που υπέστησαν βλάβη.

Δεν καλύπτονται έμμεσες απώλειες, όπως διαφυγόντα έσοδα, απώλεια παραγωγικότητας ή πρόσθετα λειτουργικά κόστη.

Τι απαιτείται για να εγκριθεί το αίτημα

Για να εξεταστεί θετικά το αίτημα αποζημίωσης, ο καταναλωτής οφείλει:

να ενημερώσει άμεσα τον ΔΕΔΔΗΕ και να υποβάλει αίτηση εντός 20 εργάσιμων ημερών από το περιστατικό

να υπάρξει τεχνική επιβεβαίωση από τον ΔΕΔΔΗΕ ότι η ζημιά προκλήθηκε από τυχαία διακοπή του ουδετέρου αγωγού

να μην επισκευάσει τις συσκευές πριν από τον έλεγχο

να προσκομίσει παραστατικά από εξουσιοδοτημένο τεχνικό που τεκμηριώνουν τη βλάβη και το κόστος

να υπογράψει υπεύθυνη δήλωση αποδοχής του ποσού ως πλήρη και τελική αποζημίωση

Χρόνος εξέτασης και πληρωμής

Ο ΔΕΔΔΗΕ εξετάζει κάθε αίτημα εντός 15 εργάσιμων ημερών.

Σε περίπτωση έγκρισης, το ποσό καταβάλλεται εντός ενός μήνα από την έκδοση της απόφασης.

Η διαδικασία πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του ΔΕΔΔΗΕ.

Ο καταναλωτής υποβάλλει:

στοιχεία των συσκευών που υπέστησαν ζημιά

παραστατικά και τεχνικές βεβαιώσεις

στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού

υπεύθυνη δήλωση, με ψηφιακή υπογραφή μέσω gov.gr

Η διαδικασία αυτή δημιουργεί ένα σχετικά γρήγορο πλαίσιο αποζημίωσης, προσφέροντας ουσιαστική ανακούφιση στους καταναλωτές όταν το πρόβλημα ξεκινά από το ίδιο το δίκτυο ηλεκτροδότησης, και όχι από την πρίζα τους.