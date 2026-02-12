Ηλεκτρικές και Ηλεκτρονικές Συσκευές: Σε ποιες κατηγορίες γυρίζουν την πλάτη οι καταναλωτές

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, το 2025 η αγορά Tech & Durables στην Ελλάδα κινήθηκε πέριξ των 3 δισ. ευρώ, αποτυπώνοντας όμως ξεκάθαρα την κόπωση των καταναλωτών. Ο συνολικός τζίρος διαμορφώθηκε στα 3,034 δισ. ευρώ, έναντι 3,125 δισ. το 2024, καταγράφοντας πτώση -3%, σύμφωνα με τα στοιχεία της NielsenIQ (NIQ).

Σε επίπεδο όγκου, η εικόνα είναι επίσης ελαφρώς αρνητική: οι πωλήσεις ανήλθαν σε περίπου 15,9 εκατ. τεμάχια, μειωμένες κατά -1,3%. Η αγορά κρατάει τα επίπεδά της. Αλλά δεν πετάει.

Τηλεπικοινωνίες: Κρατούν τον τζίρο, αλλά πέφτει η ζήτηση

Ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών παραμένει η «βαριά βιομηχανία» του Tech & Durables στην Ελλάδα. Ο τζίρος διατηρήθηκε σταθερός σε σχέση με το 2024, με βασικό στήριγμα το «ακριβό ράφι» στα smartphones.



Οι premium συσκευές στηρίζουν την αξία της αγοράς, ωστόσο η ζήτηση μειώθηκε κατά -6,8% σε σύγκριση με πέρυσι. Με απλά λόγια: λιγότερα κομμάτια, πιο ακριβά μοντέλα.

Πληροφορική: Ανάκαμψη με ώθηση από Ψηφιακή Μέριμνα και Black Friday

Η κατηγορία IT/OE συνέχισε την ανοδική πορεία που ξεκίνησε το 2024. Καθοριστικό ρόλο έπαιξε η «Ψηφιακή Μέριμνα» στο δεύτερο τρίμηνο, ενώ το τελευταίο τρίμηνο της χρονιάς –με Black Friday και χριστουγεννιάτικες αγορές– λειτούργησε ως επιταχυντής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά το εκρηκτικό άλμα της περιόδου 2020-2021 λόγω πανδημίας, οι συγκεκριμένες κατηγορίες πέρασαν σε φάση έντονης διόρθωσης έως και το δεύτερο μισό του 2024. Το 2025 δείχνει σημάδια σταθεροποίησης.

Τηλεοράσεις: Τεχνολογία υπάρχει, μεγάλα events δεν υπήρξαν

Παρά τη σαφή τεχνολογική αναβάθμιση (μεγαλύτερες ίντσες, καλύτερη εικόνα, OLED και QLED μοντέλα), η κατηγορία της τηλεόρασης κινήθηκε πτωτικά.

Η απουσία ενός μεγάλου παγκόσμιου αθλητικού γεγονότος επηρέασε τη ζήτηση – και σε αυτή την αγορά τα events παίζουν ρόλο-κλειδί.

Μεγάλες Λευκές Συσκευές (MDA): Σταθερά τεμάχια, χαμηλότερος τζίρος

Οι Μεγάλες Λευκές Συσκευές διατήρησαν τα τεμάχια στα ίδια επίπεδα με το 2024. Ωστόσο, για δεύτερη συνεχή χρονιά μετά το πρόγραμμα «Ανακυκλώνω – Αλλάζω Συσκευή», ο τζίρος υποχώρησε κατά -4,5%.

Το μήνυμα είναι ότι οι καταναλωτές επιλέγουν πιο οικονομικές λύσεις. Η μέση τιμή μειώνεται, ειδικά σε:

Ψυγεία

Πλυντήρια ρούχων

Εντοιχιζόμενες συσκευές

Το value for money δεν είναι απλώς τάση. Είναι ανάγκη.

Μικροσυσκευές (SDA): Πτώση συνολικά, αλλά με «νησίδες» ανάπτυξης

Οι μικροσυσκευές παρουσίασαν πτωτική πορεία τόσο σε αξία όσο και σε όγκο.

Οι βασικοί πυλώνες παραμένουν:

Σκούπες (Cylinder, Handstick & Robot)

Μηχανές καφέ (Hot Beverage Makers & Full Automatic)

Ωστόσο, ανάπτυξη κατέγραψαν:

Συσκευές προσωπικής φροντίδας (Hair Stylers & Hair Dryers)

Συσκευές αφύγρανσης και καθαρισμού αέρα

Οι καταναλωτές κόβουν από παντού, αλλά επενδύουν όπου βλέπουν άμεση πρακτική αξία.

Κλιματισμός: Από την έκρηξη… στη διόρθωση

Η πολύ ισχυρή ανάπτυξη που καταγράφηκε την περίοδο του «Ανακυκλώνω – Αλλάζω Συσκευή», σε συνδυασμό με την έλλειψη έντονου καλοκαιριού, οδήγησε την κατηγορία του κλιματισμού σε πτωτική τροχιά.

Η ζήτηση «τραβήχτηκε» νωρίτερα τα προηγούμενα έτη. Το 2025 ήρθε η φυσιολογική προσγείωση.

Το τελευταίο τρίμηνο έσωσε τη χρονιά

Το τέταρτο τρίμηνο παραμένει ο βασικός πυλώνας τζίρου. Κατηγορίες όπως:

Smartphones

Mobile Computing

Consumer Electronics

οδήγησαν την αγορά.



Παραδοσιακά ο Νοέμβριος (Black Friday) είναι ο ισχυρότερος μήνας. Το 2025, όμως, ο Δεκέμβριος κατέγραψε την υψηλότερη απόδοση των τελευταίων τεσσάρων ετών.

Σύμφωνα με τα εβδομαδιαία στοιχεία της NIQ, η εβδομάδα του Black Friday εμφάνισε αύξηση 5% στον τζίρο σε σχέση με το 2024.

Στην περίοδο των προσφορών:

Τα smartphones κράτησαν το μεγαλύτερο μερίδιο (ελαφρώς πτωτικά)

Τηλεοράσεις, laptops, vacuum cleaners και tablets σημείωσαν σημαντική άνοδο

Premium vs Value for Money: Η διπλή ταχύτητα της αγοράς

Η παρατεταμένη πίεση από πληθωρισμό και ενεργειακό κόστος έχει οδηγήσει σε καθαρή μετατόπιση προς value for money επιλογές. Η μείωση της μέσης τιμής σε βασικές κατηγορίες λευκών συσκευών είναι ενδεικτική.

Την ίδια στιγμή, οι premium αγορές παραμένουν ανθεκτικές, ιδιαίτερα σε:

Smartphones

Τηλεοράσεις

Full Automatic Coffee Machines

Handstick Vacuum Cleaners

Η αγορά κινείται σε δύο ταχύτητες: ο «σφιγμένος» καταναλωτής και ο premium αγοραστής.

Παραμένει 39% πάνω από το 2019

Παρά τη διόρθωση, η αγορά Tech & Durables στην Ελλάδα διατηρείται 39% υψηλότερα σε αξία σε σύγκριση με το 2019. Η πανδημία ανέβασε το επίπεδο. Η οικονομική πίεση το φρενάρει.

Το 2025 έδειξε ότι η αγορά δεν καταρρέει, αλλά μετράει πλέον κάθε ευρώ.