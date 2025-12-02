Κοινό μέτωπο ΑΑΔΕ - ΔΕΔΔΗΕ στη μάχη κατά της ρευματοκλοπής - Αναβάθμιση ελέγχων και βαριές καμπάνες

Με τη συνδρομή της ΑΑΔΕ ενισχύεται ο ελεγκτικός μηχανισμός για τον περιορισμό των κρουσμάτων κλοπής ρεύματος που έχουν προσλάβει μαζικές διαστάσεις καθώς η φορολογική διοίκηση θα τροφοδοτεί τον ΔΕΔΔΗΕ με φορολογικά στοιχεία των καταναλωτών για τον ταχύτερο εντοπισμό των παραβατών.



Ειδικότερα στο πλαίσιο τη συνεργασίας η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) θα παρέχει μέσω της εφαρμογής «Ενιαία Μητρώα ΔΕΔΔΗΕ» δεδομένα από τα έντυπα Ε1, Ε2 και Ε3 των φορολογικών δηλώσεων για τον αριθμό παροχής, το φορολογικό έτος, τον ΑΦΜ του υπόχρεου καθώς και πρόσθετα στοιχεία σχετικά με την ταυτότητα του ακινήτου.

Τα φορολογικά δεδομένα θα εμπλουτίσουν το οπλοστάσιο του ΔΕΔΔΗΕ που τρέχει ήδη διασταυρώσεις για τον εντοπισμό καταναλωτών που κλέβουν ηλεκτρικό ρεύμα αξιοποιώντας πληροφορίες από το δίκτυο, επιτόπιους ελέγχους αλλά και πλήθος καταγγελιών που κατατίθενται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Διαχειριστή.



Από τις αρχές του έτους έχουν εντοπιστεί πάνω από 15.500 περιπτώσεις ρευματοκλοπής, με τον ΔΕΔΔΗΕ να έχει ενεργοποιήσει νέου τύπου ελέγχους με οργανωμένες δράσεις, ψηφιακά εργαλεία και έξυπνους μετρητές. Τα στοιχεία δείχνουν ότι τα περισσότερα κρούσματα ρευματοκλοπής καταγράφονται τους καλοκαιρινούς μήνες σε περιοχές με έντονη τουριστική κίνηση.

Είναι χαρακτηριστικό ότι τα ποσοστά διαπιστωμένων ή πιθανών ρευματοκλοπών σε σχέση με το πλήθος των ελέγχων να ανέρχονται σε 41,7% στην Ικαρία, 37,8% στη Μύκονο, 22,3% στη Ρόδο, 15,7% στην Κω, 15% στο Ρέθυμνο, 12,9% στην Τήνο, 12,6% στη Σαντορίνη, 12,5% στην Πάρο, 9,4% στον Άγιο Νικόλαο, 8,3% στο Ηράκλειο, 7,5% στα Χανιά και 5,8% στη Νάξο.

Πιο τσουχτερά τα πρόστιμα από 1η Ιουλίου

Για τον περιορισμό των ρευματοκλοπών τα πρόστιμα για όσους καταναλώνουν ρεύμα χωρίς να πληρώνουν έγιναν πιο τσουχτερά από την 1η Ιουλίου 2025. Έτσι αν ο παραβάτης είναι οικιακός καταναλωτής θα πληρώσει πλέον 49,453 λεπτά του ευρώ για κάθε κιλοβατώρα που έχει «κλέψει», από 47,217 λεπτά που ίσχυε για τον Ιούνιο ενώ για τους εμπορικούς καταναλωτές το χρηματικό πρόστιμο αυξάνεται στα 56,4 λεπτά ανά κιλοβατώρα, από 54,121 λεπτά.

Για τους δικαιούχους ΚΟΤ οι καμπάνες κυμαίνονται πλέον από 16,893 έως 30,34 λεπτά ανά κιλοβατώρα ενώ τον Ιούνιο οι ποινές ξεκινούσαν από 15,371 και έφταναν μέχρι τα 28,663 λεπτά του ευρώ.