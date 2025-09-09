Έκρηξη ρευματοκλοπών: Το νησί «έκπληξη» στην κορυφή - Ακόμη και ελαιοτριβεία με «πειραγμένο» ρολόι

Σκηνικό εκτροπής στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας αποκαλύπτουν τα στοιχεία του ΔΕΔΔΗΕ για το 2025: 15.554 κρούσματα ρευματοκλοπής, με αύξηση 67% σε σχέση με το 2024 και ζημία ύψους 58,5 εκατ. ευρώ – 72% πάνω από πέρυσι. Οι εισπράξεις από τις σχετικές υποθέσεις ανήλθαν σε 27 εκατ. ευρώ στο οκτάμηνο, +86% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι.

Τα νούμερα παρουσίασε στη ΔΕΘ ο Γεώργιος Αθανασιάδης, Διευθυντής της Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης και Αναπλ. Διευθυντής Μετρητικών Διατάξεων του ΔΕΔΔΗΕ, υπογραμμίζοντας πως η ρευματοκλοπή εξελίσσεται σε οικονομική πληγή με επιπτώσεις στο σύστημα και την αγορά.

Ρεύμα με το… κιλό το καλοκαίρι

Η καμπύλη των παραβάσεων «χτυπά κόκκινο» στους θερινούς μήνες. Από 1.616 περιπτώσεις τον Ιανουάριο, η ρευματοκλοπή εκτοξεύεται τον Ιούλιο σε 3.254 και τον Αύγουστο σε 2.573. Οι παρανομίες συμπίπτουν με την τουριστική αιχμή – και το επιβεβαιώνουν οι αριθμοί:

Ιανουάριος: 7,8 εκατ. ευρώ ζημία, 3,6 εκατ. εισπράξεις

Ιούλιος: 11,4 εκατ. ευρώ ζημία

Αύγουστος: 7,5 εκατ. ευρώ ζημία

Όπου αυξάνεται η κατανάλωση, αυξάνονται και οι «πειραγμένοι» μετρητές, με το φαινόμενο να εντοπίζεται φέτος συστηματικότερα από κάθε άλλη χρονιά.

Πρωταθλήτριες στις ρευματοκλοπές οι τουριστικές περιοχές

Η Ικαρία κρατά τα σκήπτρα με 41,7% παραβάσεις στις παροχές που ελέγχθηκαν, ενώ ακολουθούν η Μύκονος (37,8%), η Ρόδος (22,3%), η Κως (15,7%), το Ρέθυμνο (15%) και η Τήνος , Σαντορίνη και Πάρος με ποσοστά άνω του 12%.

Σημαντική λεπτομέρεια: οι έλεγχοι αφορούν επαγγελματικές εγκαταστάσεις – ξενοδοχεία, εστιατόρια, beach bar, super market, τυροκομεία και ελαιοτριβεία – εκεί δηλαδή που η κατανάλωση είναι μεγάλη και η παρανομία… συμφέρει.

Beach bar, φούρνοι και ελαιοτριβεία με «πειραγμένο» ρεύμα

Τα περιστατικά είναι αποκαλυπτικά:

Ρόδος: Ξενοδοχείο λειτουργούσε χωρίς σύμβαση από το 2023 – ζημία άνω των 200.000 ευρώ

Μύκονος: Beach bar με 91.000 ευρώ ρευματοκλοπή

Ρέθυμνο: Super market με 63.000 ευρώ, ελαιοτριβεία με ζημίες 27.000–28.000 ευρώ

Ηράκλειο: Κέντρο διασκέδασης με ζημία 9.000 ευρώ

Σε ελέγχους που έγιναν σε αλυσίδες εστίασης, το ποσοστό ευρημάτων έφτασε ως και το 50%, ενώ στο ευρύτερο φάσμα των επιχειρηματικών παρόχων (HORECA, βιομηχανία, νησιά), έγιναν 22.850 έλεγχοι και εντοπίστηκαν 1.625 κρούσματα με 33 GWh μη μετρημένης ενέργειας. Οι 4.652 εκκρεμείς υποθέσεις εκτιμάται ότι θα «ανεβάσουν» δραματικά τα ποσά, μόλις ολοκληρωθούν.

Αντιμέτωποι με αυστηρότερα πρόστιμα – Ο ΔΕΔΔΗΕ ζητά θεσμική θωράκιση

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ετοιμάζει παρεμβάσεις για το φθινόπωρο με στόχο την αυστηροποίηση του πλαισίου. Από 1η Ιουλίου ήδη ισχύουν βαρύτερα πρόστιμα για όσους κλέβουν ρεύμα, ενώ από το β’ εξάμηνο του 2025 τα «πέναλτι» θα διπλασιαστούν.

Ο ΔΕΔΔΗΕ κινείται στην ίδια γραμμή: ζητά θεσμικές τομές, αυστηρότερο πλαίσιο για τους υπότροπους και διπλάσια πρόστιμα μέσω της αναθεωρημένης μεθοδολογίας ΔΟΤ. Ήδη έχει καταθέσει δέσμη προτάσεων για την καταπολέμηση του φαινομένου.

Έξυπνοι Μετρητές: Η τεχνολογία απέναντι στην παραβατικότητα

Η τελική λύση όμως φαίνεται να περνά από την τεχνολογία. Ο ΔΕΔΔΗΕ προχωρά στην αντικατάσταση 7,7 εκατ. μετρητών με έξυπνους μετρητές έως το 2030, όπως ανακοίνωσε ο Γεώργιος Λούκος, Διευθυντής Έρευνας και Καινοτομίας. Το έργο, στρατηγικής σημασίας για την ενεργειακή μετάβαση, υπόσχεται:

Ακριβή καταγραφή κατανάλωσης

Έγκαιρο εντοπισμό παρατυπιών

Ενεργό ρόλο των καταναλωτών

Η Ελλάδα δείχνει αποφασισμένη να τραβήξει… την πρίζα στην παραβατικότητα. Και αυτή τη φορά, με αριθμούς που σοκάρουν, φαίνεται πως δεν πρόκειται για απλή ρητορική.