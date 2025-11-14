Ανδρουλάκης: Κατά μέτωπο επίθεση σε Μητσοτάκη για την ακρίβεια σε τέσσερις άξονες

Έτοιμος για μια ακόμη κατά μέτωπο κοινοβουλευτική αντιπαράθεση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αυτή την φορά, με αντικείμενο την ακρίβεια και το ιδιωτικό χρέος εμφανίζεται -σύμφωνα με συνεργάτες του- ο Νίκος Ανδρουλάκης, στο πλαίσιο της συζήτησης της επίκαιρης ερώτησης που κατέθεσε δύο φορές και θα συζητηθεί σήμερα στις 12 το μεσημέρι στην «Ώρα του πρωθυπουργού».

Πρόκειται για μια σύγκρουση, η οποία πέρα από την ουσία του υπαρκτού προβλήματος που ουδείς αρνείται, στην Χαριλάου Τρικούπη την επιδιώκουν και για την ενίσχυση της πρωθυπουργισιμότητας του κ. Ανδρουλάκη που υστερεί στους δημοσκοπικούς δείκτες έναντι του κ. Μητσοτάκη όπως κατέγραψε και η χθεσινή δημοσκόπηση της Opinion Poll.

Πηγές προσκείμενες στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ανέφεραν στον flash.gr ότι ο κ. Ανδρουλάκης στη σημερινή του παρέμβαση στη Βουλή έχει σχεδιάσει να κινηθεί σε τέσσερις άξονες.

Πρώτον, θα αποδομήσει το αφήγημα του κ. Μητσοτάκη, σύμφωνα με το οποίο η κυβέρνηση «αύξησε μισθούς και μείωσε φόρους».

Δεύτερον, θα περιγράψει με στοιχεία τους συντελεστές κόστους ζωής (σούπερ μάρκετ, στέγη κλπ), προκειμένου να δείξει ότι έχουν αυξηθεί υπέρογκα, εξανεμίζοντας τα όποια μέτρα αντιμετώπισης του προβλήματος. Σε αυτό το πλαίσιο, πρόκειται να παραπέμψει στα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, με βάση τα οποία από το 2020 οι τιμές στα τρόφιμα έχουν εκτιναχθεί κατά 34,5%, ενώ μόνο τον Ιούλιο του 2025, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, καταγράφηκε αύξηση 19,3% στα φρούτα, 18,9% στο ηλεκτρικό ρεύμα και 11,3% στα ενοίκια, ενώ και τον Αύγουστο ξεχωρίζουν οι αυξήσεις τιμών σε ενοίκια κατοικιών (10,9%), σε φρούτα (11,6%), σοκολάτες (23,2%) και καφέ (18,5%). «Πρόκειται για αδιέξοδη κατάσταση για τα νοικοκυριά που αγωνίζονται να καλύψουν στοιχειώδεις ανάγκες», θα πει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Τρίτον, θα αναφερθεί, με σκοπό να καταδείξει ότι πρόκειται για επικοινωνιακά μέτρα κατώτερα των περιστάσεων, στις κατα καιρούς πρωτοβουλίες του πρωθυπουργού όπως η επιστολή στην πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα Φον Ντερ Λαιεν για τις πολυεθνικές και οι υπουργικές ανακοινώσεις για μειώσεις 2.000 κωδικών προϊόντων ανάμεσα στα οποία τα μανταλακια για το άπλωμα των ρούχων.

Και τέταρτον, θα υπενθυμίσει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για ιδιωτικό χρέος, φωτίζοντας τις λύσεις και την ανάσα που μπορεί να παράσχει σε χιλιάδες οφειλέτες.

Ο κ. Ανδρουλάκης θα επαναλάβει τέλος τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ για την καταπολέμηση της ακρίβειας, μεταξύ των οποίων είναι η μείωση έως και μηδενισμός των συντελεστών ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα, η ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και της ΔΙΜΕΑ για διενέργεια ουσιαστικών ελέγχων στην αγορά, η ενδυνάμωση του καταναλωτικού κινήματος και η δημιουργία Αρχής Προστασίας Καταναλωτή. Κ

αι θα καλέσει τον πρωθυπουργό να απαντήσει, αν σκοπεύει να λάβει πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση ή -όπως σημειώνει και στην ερώτησή του ο Νίκος Ανδρουλάκης- «θα συνεχίσετε να επιλέγετε τη διατήρηση των «υπερπλεονασμάτων», τα οποία προκύπτουν λόγω της επίμονης ακρίβειας και των έμμεσων φόρων, και λειτουργούν εις βάρος της πλειονότητας της κοινωνίας».