Πάσχα 2026: Πώς θα κάνεις φθηνές ή ακόμα και δωρεάν διακοπές με vouchers

Αν σκέφτεσαι διακοπές το Πάσχα, δηλαδή το τετραήμερο 10–13 Απριλίου 2026 , υπάρχουν τρόποι να το κλειδώσεις με πολύ μικρό κόστος ή ακόμη και δωρεάν, χρησιμοποιώντας τουριστικά vouchers από κρατικά προγράμματα. Οι επιλογές που ανοίγονται φέτος είναι ουσιαστικά δύο:

Το νέο, ακόμα σε ανάπτυξη, «Kythira Pass», ένα πρόγραμμα τουριστικών vouchers για την περίοδο Απρίλιος – Σεπτέμβριος 2026 με ποσά που πιθανώς θα είναι 150–200 ευρώ ανά δικαιούχο (ακόμα δεν έχει οριστικοποιηθεί). Το Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού 2025–2026 της ΔΥΠΑ, που είναι σε ισχύ και θα τρέξει μέχρι 30 Ιουνίου 2026 για όσους έχουν ήδη δικαιωθεί voucher.

Παρακάτω ένας πρακτικός, αναλυτικός οδηγός με όλα όσα πρέπει να ξέρεις.

1) Πώς μπορώ να κάνω φθηνές διακοπές το Πάσχα με vouchers;

Οι επιλογές είναι:

Α) Μέσω «Kythira Pass»

Το πρόγραμμα είναι υπό σχεδιασμό και οι λεπτομέρειες αναμένονται να ανακοινωθούν μέσα στον Μάρτιο 2026. Το voucher θα είναι ψηφιακή χρεωστική κάρτα με προκαθορισμένο ποσό (πιθανόν 150–200 ευρώ) για χρήση σε τουριστικές δαπάνες στο νησί.

Β) Μέσω Κοινωνικού Τουρισμού 2025–2026 (ΔΥΠΑ)

Αν έχεις ήδη δικαιωθεί voucher και έχεις ενεργό επιταγή, μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις για διαμονή ή/και μετακινήσεις αυτό το Πάσχα, αφού η διάρκεια του προγράμματος επεκτάθηκε έως και 30 Ιουνίου 2026.

2) Πού ισχύουν τα προγράμματα / σε ποιους προορισμούς;

Κοινωνικός Τουρισμός (ΔΥΠΑ):

Τα vouchers μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διανυκτερεύσεις σε καταλύματα που έχουν δηλωθεί στο Μητρώο Παρόχων της ΔΥΠΑ , κατόπιν συνεννόησης με τον πάροχο.



Σε επιλεγμένες περιοχές, όπου προβλέπονται αυξημένα οφέλη, είναι γνωστό ότι:

Νησιωτικοί προορισμοί: Λέρος, Λέσβος, Χίος, Κως, Σάμος, Ρόδος

Περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας: Βόρεια Εύβοια (Ιστιαίας–Αιδηψού & Μαντουδίου–Λίμνης–Αγ. Άννας), Π.Ε. Μαγνησίας, Καρδίτσα, Λάρισα, Τρίκαλα, Έβρος

Αυτό σημαίνει ότι για παράδειγμα μπορείς να πας σε αυτά τα μέρη με πολύ χαμηλό κόστος ή δωρεάν μέσω των vouchers.

Για το «Kythira Pass», τα vouchers θα μπορούν να εξαργυρωθούν σε:

Τουριστικά καταλύματα στα Κύθηρα

Επιλεγμένα καταστήματα του νησιού (υπηρεσίες / αγορές)

(Τα τελικά κριτήρια και οι προϋποθέσεις αναμένονται με τη δημοσίευση του προγράμματος.)

3) Πού είναι εντελώς δωρεάν διανυκτερεύσεις και ακτοπλοϊκά το Πάσχα;

Κοινωνικός Τουρισμός ΔΥΠΑ 2025–2026 προσφέρει:

Έως 10 διανυκτερεύσεις δωρεάν σε Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω, Σάμο, Ρόδο

Έως 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν σε Βόρεια Εύβοια (Ιστιαίας–Αιδηψού & Μαντουδίου–Λίμνης–Αγ. Άννας), Π.Ε. Μαγνησίας, Καρδίτσα, Λάρισα, Τρίκαλα, Έβρος

Οι τιμές επιδότησης αυξάνονται κατά 20% για το Πάσχα (3–19 Απριλίου 2026) σε αυτές τις περιοχές.

Ακτοπλοϊκά:

Τα εισιτήρια είναι εντελώς δωρεάν για ΑμεΑ που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Αν λοιπόν έχεις ενεργό voucher και είσαι ΑμεΑ που συμμετέχει ,μπορείς να πας και να επιστρέψεις από τον προορισμό χωρίς να πληρώσεις ούτε ευρώ.

4) Πού χρειάζεται μικρή συμμετοχή;

Στο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού:

Μέχρι 6 διανυκτερεύσεις με μικρή ιδιωτική συμμετοχή.

Για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, η συμμετοχή του δικαιούχου είναι περίπου 25% της τιμής.

Για το «Kythira Pass», μέχρι στιγμής φαίνεται ότι με το voucher των 150–200€:

Θα υπάρχει συμμετοχή από τον δικαιούχο στο υπόλοιπο κόστος της διαμονής ή των ακτοπλοϊκών, ανάλογα με τις τιμές και διαθεσιμότητα υπηρεσιών.

5) Ποιοι είναι δικαιούχοι του «Kythira Pass» και ποια τα βασικά κριτήρια;

Α. Δικαιούχοι (πρώτες ενδείξεις)

Αναμένεται να είναι:

Ενήλικα φυσικά πρόσωπα (άγαμοι)

Έγγαμοι ή/και σε σύμφωνο συμβίωσης

Φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας

Για έγγαμους/συμβιώντες, δικαιούχος πιθανώς να θεωρείται ο υποβάλλων φορολογική δήλωση ή ένας από τους δύο, αν δηλώνουν χωριστά.

Β. Ωφελούμενοι

Προβλέπεται να συμπεριλαμβάνονται:

Ο/Η σύζυγος ή σύντροφος με σύμφωνο συμβίωσης

Τα ενήλικα τέκνα που δηλώνονται ως εξαρτώμενα

Αν δύο ενήλικοι της ίδιας οικογένειας είναι δικαιούχοι, ο ένας μπορεί να θεωρείται ωφελούμενος του άλλου.

Γ. Εισοδηματικά/περιουσιακά κριτήρια

Από τα μέχρι τώρα διαθέσιμα στοιχεία δεν φαίνεται να υπάρχουν αυστηρά εισοδηματικά ή περιουσιακά όρια για την ένταξη στο «Kythira Pass».

Συμπέρασμα

Αν έχεις ενεργό voucher Κοινωνικού Τουρισμού ΔΥΠΑ 2025–2026, το Πάσχα 2026 μπορεί να μετατραπεί σε πολύ οικονομική, ακόμα και δωρεάν, ταξιδιωτική εμπειρία, ειδικά αν επιλέξεις νησιώτικους ή ειδικές περιοχές που έχουν αυξημένα οφέλη. Αν δεν έχεις voucher, το νέο «Kythira Pass» μπορεί να σου δώσει ένα οικονομικό «πάτημα» για να μειώσεις ακόμα περισσότερο το κόστος χωρίς να ξεφύγεις από τον οικογενειακό προϋπολογισμό.