Πάσχα 2026: Πότε πέφτει - Τι ισχύει με τα σχολεία και τις αργίες που απομένουν

Όλο και πιο κοντά βρίσκεται το Πάσχα, η μεγαλύτερη γιορτή της Χριστιανοσύνης που κάθε χρόνο οι ημερομηνίες αλλάζουν. Πότε πέφτει φέτος, πότε κλείνουν τα σχολεία και πότε μπαίνει το δώρο Πάσχα είναι οι πιο συχνές ερωτήσεις που γίνονται για να προετοιμαστεί ο καθένας κατάλληλα για την περίοδο.

Για το 2026, το Ορθόδοξο Πάσχα πέφτει Κυριακή 12 Απριλίου.

Έτσι, το αναλυτικό πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής:

Μεγάλη Δευτέρα: 6 Απριλίου

Μεγάλη Τρίτη: 7 Απριλίου

Μεγάλη Τετάρτη: 8 Απριλίου

Μεγάλη Πέμπτη: 9 Απριλίου

Μεγάλη Παρασκευή: 10 Απριλίου

Μεγάλο Σάββατο: 11 Απριλίου

Κυριακή του Πάσχα: 12 Απριλίου

Δευτέρα του Πάσχα: 13 Απριλίου

Κυριακή του Θωμά: 19 Απριλίου

Καθολικό Πάσχα 2026

Το Καθολικό Πάσχα πέφτει Κυριακή 5 Απριλίου, μία εβδομάδα νωρίτερα από το Ορθόδοξο.

Πότε κλείνουν τα σχολεία

Οι μαθητές σε Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια περιμένουν με ανυπομονησία το τελευταίο κουδούνι για τις διακοπές του Πάσχα. Συγκεκριμένα:

Τελευταία μέρα μαθημάτων: Παρασκευή 3 Απριλίου

Διάρκεια διακοπών: 6 - 19 Απριλίου

Επιστροφή στα θρανία: Δευτέρα 20 Απριλίου

Δώρο Πάσχα 2026 - Πότε πληρώνεται

Την ίδια ώρα, εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα περιμένουν το δώρο Πάσχα για να κανονίσουμε διάφορα έξοδα της περιόδου. Το ποσό πρέπει να έχει καταβληθεί, το αργότερο μέχρι Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου 2026.

Οι εργοδότες μπορούν να το δώσουν νωρίτερα, αλλά η 8η Απριλίου είναι η τελική ημερομηνία.

Όλες οι αργίες του 2026

Εκτός από το Πάσχα, που αποτελεί περίοδο ξεκούρασης και εκδρομών, το 2026 προσφέρει αρκετές ευκαιρίες για αποδράσεις λόγω των αργιών.

Η πλήρης λίστα με τις επίσημες αργίες του έτους είναι η εξής: