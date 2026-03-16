Πάσχα με άδεια δωμάτια - Προβληματισμός στους ξενοδόχους για τις «υποτονικές» κρατήσεις

Οι πολεμικές συνθήκες, τα μειωμένα διαθέσιμα εισοδήματα και η άνοδος του λειτουργικού κόστους αποτελούν τα βασικά προβλήματα για τα ξενοδοχεία ενόψει του περιόδου του Πάσχα. Σύμφωνα με πληροφορίες, από την τουριστική αγορά, η επόμενη αργία της 25ης Μαρτίου θα είναι ο καθοριστικός δείκτης για την πορεία της τουριστικής κίνησης της εορταστικής περιόδου το Πάσχα.

Οι πολεμικές συνθήκες που επικρατούν στη Μέση Ανατολή σε συνδυασμό με την άνοδο των πληθωριστικών πιέσεων στα βασικά κράτη που φέρνουν τουρισμό στην Ελλάδα αλλά και η μείωση της μέσης καταναλωτικής δαπάνης λόγω ανόδου του πληθωρισμού στην εγχώρια ζήτηση δημιουργούν προβληματισμούς για την τουριστική κίνηση κατά την περίοδο του Πάσχα στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα οι ξενοδόχοι θα κληθούν να πληρώσουν , τουλάχιστον 10-20% ακριβότερα (κατά συντηρητικές εκτιμήσεις) την ενέργεια για την λειτουργία των ξενοδοχειακών μονάδων μέσα στον Απρίλιο γεγονός που προβληματίζει τους επιχειρηματίες.

Παραδοσιακά, εάν οι πληρότητες κατά την περίοδο του Πάσχα δεν ξεπεράσουν το 60-70% , τότε το άνοιγμα τους κρίνεται ασύμφορο. Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι το γεγονός ότι το Πάσχα φέτος είναι αρκετά νωρίς (12 Απριλίου) ίσως λειτουργήσει αρνητικά για την τουριστική συγκυρία

Οι ξενοδόχοι και στην Ηπειρωτική Ελλάδα , στην Κρήτη και στις Κυκλάδες θεωρούν ως πρόκριμα των κινήσεων την αργία της 25ης Μαρτίου. Η κίνηση την επόμενη εβδομάδα θα αποτελέσει «τροχειοδείκτη» για την περαιτέρω τουριστική σεζόν.