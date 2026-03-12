Δώρο Πάσχα: Πότε καταβάλλεται - Τα SOS για εργαζομένους και εργοδότες

Όλοι οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα που εργάζονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας, είτε ορισμένου είτε αορίστου χρόνου δικαιούνται να λάβουν το δώρο Πάσχα, με την καταβολή του να έχει συγκεκριμένη προθεσμία.

Ειδικότερα, το δώρο Πάσχα καταβάλλεται υποχρεωτικά έως τη Μεγάλη Τετάρτη και ο εργοδότης μπορεί να το καταβάλει νωρίτερα, όχι όμως αργότερα. Το δώρο Πάσχα καταβάλλεται αποκλειστικά σε χρήμα και υπόκειται σε κρατήσεις ΙΚΑ και Φόρο Μισθωτών Υπηρεσιών.

Πώς υπολογίζεται το Δώρο Πάσχα

Η περίοδος που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό είναι από 1η Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου.

Αν ο εργαζόμενος απασχολήθηκε όλο το διάστημα:

- Δικαιούται μισό μηνιαίο μισθό (αν αμείβεται με μισθό)

- Ή 15 ημερομίσθια (αν αμείβεται με ημερομίσθιο)

Αν εργάστηκε μικρότερο διάστημα, δικαιούται αναλογία, δηλαδή:

- 1/15 του μισού μισθού για κάθε 8 ημερολογιακές ημέρες εργασίας

- Αν εργάστηκε λιγότερο από 8 ημέρες, λαμβάνει το αντίστοιχο κλάσμα

Τι πρέπει να προσέξουν εργαζόμενοι και εργοδότες

Το Δώρο Πάσχα 2026 αποτελεί νόμιμη υποχρέωση του εργοδότη. Η μη καταβολή του εντός της προθεσμίας επισύρει κυρώσεις.

Επομένως, εργαζόμενοι και επιχειρήσεις καλούνται να ελέγξουν:

- Τη σωστή περίοδο υπολογισμού

- Τις τακτικές αποδοχές

- Τις αφαιρούμενες ημέρες