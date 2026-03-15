Δώρο Πάσχα 2026: Ποιοι θα δουν αυξημένα ποσά και πότε πληρώνονται

Η πρώτη «ανάσα» θα φανεί στο Δώρο Πάσχα , το οποίο πρέπει να καταβληθεί έως τη Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου 2026 και θα είναι αυξημένο σε σχέση με πέρυσι.

Ο λόγος είναι ότι από την 1η Απριλίου 2026 τίθεται σε ισχύ ο νέος κατώτατος μισθός , ο οποίος αναμένεται να είναι υψηλότερος από τα 880 ευρώ που ισχύουν έως τις 31 Μαρτίου. Το Δώρο Πάσχα υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές που ισχύουν την περίοδο αυτή, γεγονός που οδηγεί σε αυξημένο ποσό.

Η δεύτερη αύξηση θα φανεί στη μισθοδοσία

Η δεύτερη αύξηση θα εμφανιστεί στη μισθοδοσία του Απριλίου. Αν και η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού θα ισχύει από την 1η Απριλίου 2026, οι εργαζόμενοι θα τη δουν πρακτικά στους λογαριασμούς τους στο τέλος του μήνα, όταν καταβληθεί ο μισθός του Απριλίου, δηλαδή την 30ή Απριλίου 2026.

Ωστόσο, επειδή το Δώρο Πάσχα υπολογίζεται με βάση τον μισθό που ισχύει την 1η Απριλίου, η αύξηση περνά πρώτα στο επίδομα και στη συνέχεια στη μηνιαία μισθοδοσία.

Παράδειγμα: Πόσο αυξάνεται το Δώρο Πάσχα

Αν, για παράδειγμα, ο μεικτός κατώτατος μισθός αυξηθεί στα 930 ευρώ από 880 ευρώ που είναι σήμερα:

Το Δώρο Πάσχα για εργαζόμενο που εργάζεται από Ιανουάριο έως Απρίλιο 2026 θα αντιστοιχεί στο μισό του μισθού, δηλαδή 465 ευρώ μεικτά.

Με το σημερινό καθεστώς το ποσό θα ήταν 440 ευρώ.

Συνεπώς, ο εργαζόμενος θα δει αύξηση 25 ευρώ μεικτά στο Δώρο Πάσχα που θα καταβληθεί στις 8 Απριλίου.

Δώρο Πάσχα: Πώς υπολογίζεται

Σύμφωνα με το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων της ΓΣΕΕ, το Δώρο Πάσχα:

καταβάλλεται υποχρεωτικά σε χρήμα και όχι σε είδος

υπολογίζεται για την περίοδο 1 Ιανουαρίου – 30 Απριλίου κάθε έτους.

Αν η εργασιακή σχέση καλύπτει ολόκληρο το διάστημα:

οι εργαζόμενοι με μηνιαίο μισθό λαμβάνουν μισό μισθό

οι εργαζόμενοι με ημερομίσθιο λαμβάνουν 15 ημερομίσθια.

Αν η εργασιακή σχέση δεν καλύπτει όλο το διάστημα, καταβάλλεται αναλογία δώρου.



Συγκεκριμένα:

για μισθωτούς αντιστοιχεί 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού για κάθε 8 ημέρες εργασίας

για εργαζόμενους με ημερομίσθιο αντιστοιχεί ένα ημερομίσθιο για κάθε 8 ημέρες εργασίας.

Ποιες ημέρες υπολογίζονται

Στον υπολογισμό του Δώρου Πάσχα συνυπολογίζονται και οι ημέρες νόμιμης απουσίας, όπως:

ετήσια άδεια

άδεια μητρότητας

σπουδαστική άδεια.

Στην περίπτωση ασθένειας:

υπολογίζονται τα πρώτα τρία ημέρες απουσίας («τριήμερα ασθενείας»)

δεν υπολογίζονται οι ημέρες για τις οποίες καταβάλλεται επίδομα ασθενείας από τον ασφαλιστικό φορέα.

Ποιες αποδοχές λαμβάνονται υπόψη

Το Δώρο Πάσχα υπολογίζεται με βάση τις τακτικές αποδοχές του εργαζόμενου.

Σε αυτές περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων:

ο βασικός μισθός ή το ημερομίσθιοαμοιβές υπερωριών και υπερεργασίας

εργασία Κυριακών, αργιών ή νυχτερινή εργασία

πριμ παραγωγικότητας

επίδομα κατοικίας

επίδομα αδείας.

Το επίδομα αδείας προστίθεται στο Δώρο Πάσχα με συντελεστή 0,04166, αυξάνοντας το τελικό ποσό.



Για παράδειγμα, αν το Δώρο Πάσχα είναι 900 ευρώ, με την προσαύξηση του συντελεστή αδείας το ποσό διαμορφώνεται περίπου στα 938 ευρώ.

Τι γίνεται αν δεν καταβληθεί το Δώρο Πάσχα

Σε περίπτωση που το Δώρο Πάσχα δεν καταβληθεί εγκαίρως:

οι εργαζόμενοι ή τα σωματεία τους μπορούν να προσφύγουν στην Επιθεώρηση Εργασίας

συντάσσεται μηνυτήρια αναφορά κατά του εργοδότη

ενεργοποιείται ακόμη και η αυτόφωρη διαδικασία, η οποία μπορεί να διαρκέσει έως 48 ώρες.

Οι Επιθεωρητές Εργασίας έχουν υποχρέωση να προχωρούν σε ελέγχους και να επιβάλλουν τις προβλεπόμενες κυρώσεις σε περιπτώσεις μη καταβολής του δώρου.