Δώρο Πάσχα: Τι θα ισχύσει μετά την αύξηση στον κατώτατο μισθό

Χωρίς να ενσωματώνει την αύξηση του κατώτατου μισθού που ανακοινώθηκε την Πέμπτη (26/3) θα καταβληθεί το φετινό Δώρο Πάσχα στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, καθώς ο τρόπος υπολογισμού του «κλειδώνει» με βάση τις αποδοχές του Μαρτίου.

Παρότι ο νέος κατώτατος μισθός τίθεται σε ισχύ από την 1η Απριλίου, το δώρο υπολογίζεται με βάση τις τακτικές αποδοχές που ισχύουν λίγες ημέρες πριν από το Πάσχα, γεγονός που πρακτικά αφήνει εκτός την αύξηση.

Γιατί δεν....περνά η αύξηση στο δώρο

Η νομοθεσία προβλέπει ότι για τον υπολογισμό του λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές που καταβάλλονται την 15η ημέρα πριν από την Κυριακή του Πάσχα. Αυτό σημαίνει ότι ο υπολογισμός γίνεται με βάση τον μισθό του Μαρτίου και όχι τον αυξημένο μισθό του Απριλίου.

Έτσι, η επίδραση της αύξησης θα φανεί στους επόμενους μισθούς και επιδόματα, αλλά όχι στο φετινό δώρο.

Ποιοι το δικαιούνται

Δώρο Πάσχα δικαιούνται όλοι οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ανεξάρτητα από το αν η σύμβαση είναι ορισμένου ή αορίστου χρόνου.

Το δικαίωμα επεκτείνεται και σε περιπτώσεις συμβάσεων έργου, εφόσον αυτές στην πράξη υποκρύπτουν σχέση εξαρτημένης εργασίας, κάτι που προϋποθέτει σχετική δικαστική αναγνώριση.

Οι μερικώς απασχολούμενοι λαμβάνουν κανονικά το δώρο, με βάση τις μειωμένες αποδοχές τους, ενώ δικαιούνται αναλογία και όσοι βρίσκονται σε καθεστώς διαθεσιμότητας.

Σε περιπτώσεις πολλαπλής απασχόλησης, το δώρο καταβάλλεται από κάθε εργοδότη ξεχωριστά, ανάλογα με τον χρόνο εργασίας.

Πότε καταβάλλεται

Η καταβολή του δώρου Πάσχα πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο έως τη Μεγάλη Τετάρτη, η οποία φέτος πέφτει στις 8 Απριλίου.

Ο εργοδότης έχει τη δυνατότητα να το καταβάλει και νωρίτερα, ενώ μπορεί να παρακρατήσει το ποσό που αντιστοιχεί στο διάστημα από τη Μεγάλη Τετάρτη έως τις 30 Απριλίου και να το αποδώσει έως το τέλος του μήνα.

Σημειώνεται ότι το δώρο καταβάλλεται αποκλειστικά σε χρήμα και δεν επιτρέπεται η καταβολή του σε είδος.

Πώς υπολογίζεται

Ο τρόπος υπολογισμού του δώρου δεν εξαρτάται από την ιδιότητα του εργαζόμενου (υπάλληλος ή εργατοτεχνίτης), αλλά από τον τρόπο αμοιβής του – δηλαδή αν αμείβεται με μισθό ή ημερομίσθιο.

Για εργαζόμενους που απασχολήθηκαν ολόκληρο το διάστημα από 1η Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου:

- το δώρο αντιστοιχεί σε μισό μηνιαίο μισθό για τους μισθωτούς

- και σε 15 ημερομίσθια για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο

Σε περίπτωση μικρότερης διάρκειας απασχόλησης, το ποσό υπολογίζεται αναλογικά: για κάθε 8 ημέρες εργασίας αντιστοιχεί το 1/15 του μηνιαίου μισθού ή ένα ημερομίσθιο. Για παράδειγμα, ένας εργαζόμενος με μισθό 900 ευρώ, που προσλήφθηκε την 1η Φεβρουαρίου και εργάστηκε έως τις 30 Απριλίου. Ο συγκεκριμένος έχει εργαστεί για 89 ημέρες και θα λάβει δώρο Πάσχα ύψους 333, 75 ευρώ μικτά. Αν, όμως, είχε εργαστεί όλο το διάστημα, δηλαδή από 1/1 έως 30/4, θα λαμβάνει 450 ευρώ μικτά. Κατ' επέκταση επειδή εργάστηκε λιγότερο, παίρνει αναλογικά μικρότερο ποσό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ακόμη και εργαζόμενοι που αποχώρησαν πριν το Πάσχα – είτε λόγω απόλυσης είτε οικειοθελούς αποχώρησης είτε λήξης σύμβασης – δικαιούνται αναλογία του δώρου για το διάστημα που εργάστηκαν.