Νέοι κανόνες εισόδου στις ΗΠΑ με «σκανάρισμα» στα social media - Οι αλλαγές αφορούν και τους Έλληνες

Οι ΗΠΑ εξετάζουν νέες, πιο αυστηρές απαιτήσεις για όσους ταξιδεύουν στη χώρα μέσω ESTA (πρόγραμμα απαλλαγής βίζας) ή άλλων θεωρήσεων.

Σύμφωνα με την προτεινόμενη πολιτική, οι επισκέπτες ίσως χρειαστεί πλέον να δηλώνουν το ιστορικό των λογαριασμών τους στα social media για τα τελευταία πέντε χρόνια, μαζί με παλαιότερα e-mail, αριθμούς τηλεφώνου, ακόμη και πληροφορίες συγγενών και βιομετρικά δεδομένα.

Οι αμερικανικές αρχές υποστηρίζουν ότι τα μέτρα αυτά θα ενισχύσουν την ασφάλεια και θα βοηθήσουν στον εντοπισμό πιθανών κινδύνων προτού ο ταξιδιώτης φτάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Οι προτάσεις έχουν πυροδοτήσει έντονες αντιδράσεις από οργανώσεις υπέρ της ιδιωτικότητας, που κάνουν λόγο για υπερβολική εισβολή στα προσωπικά δεδομένα και πιθανό αποθαρρυντικό αντίκτυπο στον τουρισμό.

Παρότι τα μέτρα βρίσκονται ακόμη σε διαδικασία συζήτησης, όσοι σχεδιάζουν ταξίδι στις ΗΠΑ, καλούνται να παρακολουθούν τις εξελίξεις και να προετοιμάζονται για μια πιθανώς πιο απαιτητική διαδικασία εισόδου στο μέλλον.