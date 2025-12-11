ΗΠΑ: Χαμός στην ακρόαση της Κρίστι Νόεμ για το μεταναστευτικό

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Κρίστι Νόεμ, κατέθεσε την Πέμπτη (11/12) ενώπιον της Επιτροπής Εσωτερικής Ασφάλειας της Βουλής των Αντιπροσώπων σε μια συνεδρία με τίτλο «Worldwide Threats to the Homeland» (Παγκόσμιες Απειλές για την Πατρίδα).

Η ακρόαση αυτή ήταν αρχικά σχεδιασμένη να επικεντρωθεί στις προκλήσεις ασφαλείας που αντιμετωπίζει η χώρα από την τρομοκρατία και τον κυβερνοχώρο μέχρι τη στρατηγική αντίπαλων κρατών όπως η Κίνα αλλά σύντομα το επίκεντρο μετατοπίστηκε στα επιθετικά μέτρα μετανάστευσης και επιβολής των συνοριακών κανόνων που έχουν υιοθετηθεί υπό την ηγεσία της και της κυβέρνησης Τραμπ.

Δημοκρατικοί ζητούν μέχρι και την παραίτηση της Νόεμ για παράνομες απελάσεις

Κατά τη διάρκεια της ακρόασης, μέλη του Κογκρέσου ιδίως από την πλευρά των Δημοκρατικών επέκριναν έντονα την πολιτική της για μαζικές απελάσεις, τις αυξημένες κρατήσεις αλλοδαπών, καθώς και την αντιμετώπιση περιστατικών όπου Αμερικανοί πολίτες φέρονται να κρατήθηκαν λανθασμένα στα πλαίσια των επιχειρήσεων επιβολής.

Δεν έλειψαν και αιτήματα για μια βαθύτερη νομική και ηθική λογοδοσία της υπηρεσίας που διευθύνει.

Η συνεδρία διακόπηκε προσωρινά όταν διαδηλωτές εισέβαλαν στην αίθουσα, φωνάζοντας συνθήματα όπως «σταματήστε τις απελάσεις» και διαμαρτυρόμενοι για τις πρακτικές της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Τελωνείων (ICE), γεγονός που έδειξε το υψηλό επίπεδο έντασης και δημόσιας αντίθεσης γύρω από τα θέματα μετανάστευσης.

Ο Δημοκρατικός βουλευτής μέλος στην επιτροπή, Μπένι Τόμσον, πήγε ένα βήμα παραπέρα, ζητώντας την παραίτηση της κ. Νόεμ κατηγορώντας την για κατάχρηση εξουσίας, ενώ άλλοι νομοθέτες αναφέρθηκαν σε συγκεκριμένα περιστατικά και δικαστικές έρευνες που σχετίζονται με τις επιλογές της στο τιμόνι του Υπουργείου.

Παρά την ένταση και τις επικρίσεις, η κ. Νόεμ παρέμεινε στη θέση της στο βήμα, υπερασπιζόμενη την προσέγγιση της κυβέρνησης και τονίζοντας την ανάγκη για ενισχυμένη ασφάλεια και εφαρμογή του νόμου στα σύνορα και εντός της χώρας.