Πέντε χώρες δίνουν μάχη να προσελκύσουν τους εργαζομένους που δε θέλει ο Τραμπ

Κατά τη δεύτερη θητεία του στο Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δώσει μάχη χρησιμοποιώντας όλη την εξουσία που διαθέτει να πείσει τις αμερικανικές εταιρείες να προσλαμβάνουν περισσότερους Αμερικανούς πολίτες στο πλαίσιο της διακηρυγμένης ατζέντας του να κάνει «την Αμερική σπουδαία ξανά».

Η πιο πρόσφατη κίνησή του ήταν να ανακοινώσει περιορισμούς στις βίζες εργασίας, στις οποίες βασίζονται οι τεχνολογικές και χρηματοοικονομικές εταιρείες για να προσλάβουν τα καλύτερα μυαλά απ’ όλον τον κόσμο.

Ταυτόχρονα, η επιθετική του μεταναστευτική πολιτική έχει κάνει κάποιους εργαζομένους να φύγουν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, δημιουργώντας μία ευκαιρία για άλλες χώρες – κάποιες εκ των οποίων ανταγωνίζονται τις ΗΠΑ στη μάχη για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης – να προσελκύσουν εξειδικευμένο προσωπικό.

Καναδάς

Σε συνέντευξη Τύπου το περασμένο Σάββατο, ο πρωθυπουργός της χώρας, Μαρκ Κάρνεϊ, δήλωσε ότι ο Καναδάς ήδη κάνει σχέδια για να προσελκύσει τους εργαζόμενους που έχασαν τη βίζα τους στις ΗΠΑ.

Μάλιστα, η δήλωση έγινε παρά το γεγονός ότι οι σχέσεις των δύο χωρών έχουν περάσει από πολλές τρικυμίες από την ημέρα που επέστρεψε στο Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ. Και όπως όλα δείχνουν, η ένταση ίσως αποδειχτεί επωφελής για τον Καναδά.

Γαλλία

Τον περασμένο Απρίλιο, η Εθνική Ένωση Ερευνών της Γαλλίας, που ανήκει στο υπουργείο Παιδείας, ανακοίνωσε την πρωτοβουλία της για να προσελκύσει επιστήμονες από το εξωτερικό.

Η ανακοίνωσε έγινε μετά την απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να προχωρήσει σε τεράστιες περικοπές της Ομοσπονδιακής χρηματοδότησης στο Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας, καθώς και σε άλλες υπηρεσίες και Πανεπιστήμια.

Κάποιες από αυτές τις περικοπές εφαρμόστηκαν, κάποιες άλλες όμως μπλοκαρίστηκαν μετά από δικαστικές αποφάσεις. Όμως, η σύγχυση που δημιουργήθηκε παρουσίασε μία ευκαιρία για τη Γαλλία – και για άλλες χώρες – καθώς Αμερικανοί και ξένοι επιστήμονες άρχισαν να αναζητούν επαγγελματικές ευκαιρίες εκτός ΗΠΑ.

Στη συζήτηση παρενέβη και ο Γάλλος Πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος χαρακτήρισε την έρευνα μία «προτεραιότητα». «Ερευνητές από ολόκληρο τον κόσμο, επιλέξτε τη Γαλλία, επιλέξτε την Ευρώπη», έγραψε στο LinkedIn.

Μεγάλη Βρετανία

Πέραν της Γαλλίας, και η Μεγάλη Βρετανία διέκρινε μία ευκαιρία. Ο πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, ήδη εξερευνά την πιθανότητα να καταργήσει την οικονομική επιβάρυνση για βίζα σε εξειδικευμένους εργαζομένους, σύμφωνα με ρεπορτάζ της περασμένης εβδομάδας στους Financial Times.

Νότια Κορέα

Η Νότια Κορέα λανσάρισε το πρόγραμμα «K-Tech Pass» τον περασμένο Απρίλιο, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να προσελκύσει επιστήμονες από ολόκληρο τον κόσμο, ειδικά για τον τομέα των ημιαγωγών, αλλά και για τις εταιρείες που εργάζονται πάνω στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Το K-Tech Pass προσφέρει μείωση στο φόρο εισοδήματος για 10 χρόνια, είσοδο στα σχολεία για τα παιδιά των επιστημόνων και fast track διαδικασίες για μόνιμη βίζα.

Κίνα

Η Κίνα, μεγαλύτερος ανταγωνιστής των ΗΠΑ στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, επίσης ετοιμάζεται να εκδώσει βίζες για να προσελκύσει νέα ταλέντα. Την 1η Οκτωβρίου, η Κίνα θα εισάγει την K Visa για νέους επαγγελματίες και επιστήμονες που μόλις τελείωσαν το Πανεπιστήμιο.

Ωστόσο, η Κίνα έχει ήδη φτιάξει πολιτικές για προσέλκυση επαγγελματιών, οπότε η νέα βίζα έρχεται για να συμπληρώσει το υπάρχον πλαίσιο.