Ανεξάρτητα από το πόσο προσεκτικά έχεις σχεδιάσει ένα ταξίδι, δεν μπορείς να αποφύγεις τις κακές καιρικές συνθήκες, τις φυσικές καταστροφές, τις απεργίες των εργαζομένων και άλλους εξωτερικούς παράγοντες.



Φυσικά, υπάρχουν πολλές λίστες που προτείνουν μέρη που πρέπει να επισκεφθείς, αλλά εδώ θα βρεις μια συλλογή από μουσεία και θεματικά πάρκα που θα είναι κλειστά το 2026 και ίσως για πάντα. Σύμφωνα με το CNN:



Κέντρο Ζορζ Πομπιντού, Παρίσι

Το Κέντρο Πομπιντού του Παρισιού, το οποίο άνοιξε τις πόρτες του τη δεκαετία του 1970 με έναν επαναστατικό σχεδιασμό που ένωνε τον εσωτερικό με τον εξωτερικό χώρο, κλείνει προσωρινά για λόγους ανακαίνισης αλλά και για να απομακρύνει τον αμίαντο. Το μουσείο θα ξανανοίξει το 2030.

Το ευχάριστο νέο για τους λάτρεις της τέχνης είναι ότι το παράρτημα του Πομπιντού στις Βρυξέλλες θα ανοίξει τον Νοέμβριο του 2026. Το KANAL, που βρίσκεται σε ένα πρώην εργοστάσιο αυτοκινήτων, θα ακολουθήσει τα βήματα του Κέντρου στο Παρίσι, εστιάζοντας στη μοντέρνα και σύγχρονη τέχνη και αρχιτεκτονική.

Ναός Γκούνσα

Ο ναός Gounsa, ηλικίας 1.300 ετών, στην κομητεία Uiseong της Νότιας Κορέας, ένα σημαντικό βουδιστικό μνημείο, κάηκε ολοσχερώς σε μια πυρκαγιά που έπληξε την περιοχή τον Μάρτιο του 2025. Ο ναός, μαζί με άλλους τρεις κοντινούς σε αυτόν, βρίσκεται σε φάση αναστήλωσης, αλλά προς το παρόν δεν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την επαναλειτουργία του.

Το πριν...

Και το μετά...

Ως εναλλακτικός προορισμός προτείνεται ο ναός Bongjeongsa. Αυτός ο 1.300 ετών χώρος φιλοξενεί το Geungnakjeon, το παλαιότερο ξύλινο κτίριο της χώρας, το οποίο επισκέφθηκε η βασίλισσα Ελισάβετ Β' το 1999. Το συγκρότημα Bongjeongsa βρίσκεται περίπου 22 μίλια από τον ναό Gounsa, στην πόλη Andong.

Ταπισερί του Μπαγιέ

Η πόλη Μπαγιέ, στη βόρεια Γαλλία, που έδωσε το όνομά της στην ταπισερί, βρίσκεται στη μέση ενός φιλόδοξου έργου αναβάθμισης και επέκτασης του μουσείου που τη στεγάζει. Το μουσείο έκλεισε τον Αύγουστο του 2025 και αναμένεται να ανοίξει και πάλι το 2027, με τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννηση του Γουλιέλμου του Κατακτητή.

Οι λάτρεις των τεχνών και του πολιτισμού που επιθυμούν να διευρύνουν τους ορίζοντές τους πέρα από το Παρίσι μπορούν να προγραμματίσουν μια επίσκεψη στη Μπαγιόν, στη γαλλική Χώρα των Βάσκων. Εκεί, το Μουσείο Bonnat-Helleu, που αποκαλείται «Μικρό Λούβρο» λόγω της πλούσιας συλλογής του από πίνακες παλαιών δασκάλων, έχει ανοίξει ξανά μετά από 15 χρόνια, με καφέ, κατάστημα με αναμνηστικά και διπλάσιο εκθεσιακό χώρο.

Αλλά αν για εσάς υπάρχει μόνο το Μπαγιέ ή τίποτα, έχουμε καλά νέα: θα εκτίθεται στο Βρετανικό Μουσείο το επόμενο φθινόπωρο, στο πλαίσιο μιας ιστορικής ανταλλαγής.

Rivers of America στο Walt Disney World

Η Disney αλλάζει και ανανεώνει συνεχώς τα πάρκα της. Η τελευταία περιοχή που πρόκειται να αλλάξει είναι το Rivers of America, το οποίο περιλαμβάνει το Tom Sawyer Island και το Liberty Square Riverboat.



Όλη η περιοχή θα μετατραπεί σε θεματικό πάρκο βασισμένο στη σειρά «Cars», το οποίο η Disney έχει χαρακτηρίσει ως «μέρος της μεγαλύτερης επέκτασης στην ιστορία του Magic Kingdom».

Οι θαυμαστές του Τομ και του Χακ - των χαρακτήρων του Μαρκ Τουέιν που ενέπνευσαν την ατραξιόν - μπορούν ακόμα να επισκεφθούν το νησί Τομ Σόγιερ στο Ντίσνεϊλαντ και στο Τόκιο Ντίσνεϊλαντ στην Ιαπωνία.

Κατάκομβες του Παρισιού

Ένα από τα πιο τρομακτικά αξιοθέατα του Παρισιού, τα οστά εκατομμυρίων Παριζιάνων εκτίθενται σε αυτό το τούνελ μήκους σχεδόν ενός μιλίου. Πρόκειται για ένα πρώην ορυχείο ασβεστόλιθου, που βρίσκεται κάτω από τη μοντέρνα συνοικία Μονπαρνάς. Οι κατακόμβες βρίσκονται υπό επισκευή και αναμένεται να ανοίξουν κάποια στιγμή το 2026, χωρίς όμως να δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες.

Εναλλακτικά, μπορείτε να επισκεφθείτε το οστεοφυλάκιο Sedlec στην Τσεχία, που συχνά αναφέρεται ως η εκκλησία των οστών. Είναι μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και βρίσκεται στην πόλη Kutna Hora, περίπου 74 χιλιόμετρα έξω από την Πράγα.

Αν παρ' όλα αυτά επιθυμείτε να παραμείνετε στο Παρίσι, μπορείτε να επισκεφθείτε το κοντινό νεκροταφείο του Μονπαρνάς.

Η ταράτσα του Μουσείου Met

Το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης δεν κλείνει, αλλά η στέγη του ναι. Η στέγη, η οποία εδώ και καιρό αποτελεί σημείο για έργα ειδικά σχεδιασμένα για τον χώρο, είναι ένας από τους χώρους που το μουσείο αναβαθμίζει και επεκτείνει τα επόμενα πέντε χρόνια. Όταν ξανανοίξει το 2030, θα αυξηθεί από 7.500 σε 10.000 τετραγωνικά πόδια.

Εναλλακτικά, απέναντι από τον ποταμό Ιστ Ρίβερ, η γειτονιά του Λονγκ Άιλαντ Σίτι στο Κουίνς είναι μια από τις πιο υποτιμημένες καλλιτεχνικά περιοχές της Νέας Υόρκης. Επισκεφθείτε το Πάρκο Γλυπτών Σωκράτης, το οποίο φιλοξενεί τακτικά τολμηρά και διασκεδαστικά έργα τέχνης σε εξωτερικούς χώρους, καθώς και παραστάσεις και εγκαταστάσεις.

