Μπιλούντ: Η «πρωτεύουσα των παιδιών» και γενέτειρα της Lego – Η πόλη όπου τα τουβλάκια κερδίζουν την οθόνη

Το Μπιλούντ, μια μικρή πόλη στην καρδιά της Δανίας με λιγότερους από 8.000 κατοίκους, έχει καταφέρει να γίνει παγκοσμίως γνωστό χάρη στη Lego, που γεννήθηκε εδώ το 1932 από τον Ole Kirk Christiansen. Έκτοτε, η εταιρεία παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένη με τον τόπο αυτό, μετατρέποντάς τον σε σημείο αναφοράς για τη δημιουργικότητα και το παιχνίδι.

Σήμερα, το Μπιλούντ αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παιδικούς προορισμούς στη Σκανδιναβία, φιλοξενώντας την αυθεντική Legoland Billund, αλλά και το εντυπωσιακό Lego House, δύο αξιοθέατα που προσελκύουν επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Για δεκαετίες, τα πολύχρωμα τουβλάκια έχουν διασκεδάσει και εμπνεύσει γενιές παιδιών, κερδίζοντας επάξια τη φήμη τους ως ένα παιχνίδι που ξεπερνά την εποχή της οθόνης.

