Τα LEGO περνούν σε νέα εποχή: Τα «έξυπνα τουβλάκια» που θα έχουν ενσωματωμένους υπολογιστές

Η Lego ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στο φυσικό παιχνίδι, παρουσιάζοντας επίσημα τα smart bricks - τα «έξυπνα τουβλάκια» που ενσωματώνουν μικροϋπολογιστές και αισθητήρες, προσφέροντας φως, ήχο και αλληλεπίδραση μεταξύ διαφορετικών κομματιών.

Το νέο τουβλάκι 2x4 διαθέτει ενσωματωμένο κώδικα και «νοημοσύνη», με δυνατότητα να επαναχρησιμοποιείται σε αμέτρητες κατασκευές. Στη ζωντανή επίδειξη, όταν τοποθετήθηκε στην κλασική LEGO πάπια, την έκανε να «κουάξει», ενώ σε μια άλλη φιγούρα που χτυπήθηκε από αυτοκίνητο, παρήγαγε ήχο… σύγκρουσης. Επιπλέον, μπορεί να αναγνωρίσει το χρώμα άλλου τουβλακίου και να λάμψει με την ίδια απόχρωση.

«Κάθε tag, κάθε smart brick μπορεί να γίνει οτιδήποτε. Τα παιδιά μπορούν να τα συνδυάσουν και να δημιουργήσουν ό,τι φανταστούν», δήλωσε ο ανώτερος αντιπρόεδρος της LEGO Group, Τομ Ντόναλντσον, τονίζοντας ότι οι νέοι αισθητήρες επιτρέπουν στα τουβλάκια να συνεργάζονται μεταξύ τους. «Είναι απεριόριστη φαντασία σε φυσικό παιχνίδι».

Όπως αναφέρει το euronews, τα smart bricks φορτίζουν ασύρματα μέσω ενός νέου ειδικού φορτιστή, ενώ η εταιρεία διευκρίνισε ότι η τεχνολογία αναπτύχθηκε με στόχο την ενίσχυση της δημιουργικότητας, χωρίς να απαιτείται χρήση οθόνης, παραμένοντας πιστή στη φιλοσοφία του brand.

Πότε θα κυκλοφορήσουν στην αγορά

Ακόμη και η δημοφιλής σειρά LEGO Star Wars εισέρχεται δυναμικά στην «έξυπνη» εποχή. Τα πρώτα σετ που ενσωματώνουν smart bricks θα κυκλοφορήσουν τον Μάρτιο, με τις τιμές να είναι αυξημένες σε σχέση με τα παραδοσιακά.

Το TIE Fighter του Darth Vader περιλαμβάνει 473 κομμάτια, μία «έξυπνη» μίνι φιγούρα, ένα Smart Brick και ένα Smart Tag, με τιμή περίπου 70 ευρώ.

Το Red Five X-Wing του Luke Skywalker διαθέτει 584 κομμάτια, δύο Smart Minifigures, ένα Smart Brick και πέντε Smart Tags, αγγίζοντας περίπου 100 ευρώ.

Η LEGO, με ιστορία άνω των 70 ετών, υπογραμμίζει ότι τα παιδιά σήμερα είναι «ψηφιακοί ιθαγενείς» και η εξέλιξη αυτή αποτελεί φυσικό βήμα. «Είναι η αρχή ενός συναρπαστικού ταξιδιού», δήλωσε η Τζούλια Γκολντίν, Chief Product & Marketing Officer της εταιρείας, εκφράζοντας την αισιοδοξία της για τις νέες δυνατότητες που ανοίγονται στον κόσμο των LEGO.