Στα σκαριά «πάγωμα» στις παράλογες αυξήσεις εισφορών το 2026 για τους μη μισθωτούς

Σενάριο αναβολής του νέου τρόπου υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών για τους μη μισθωτούς επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο, προκειμένου να αποφευχθεί ένα νέο κύμα επιβαρύνσεων για περίπου 1,8 εκατομμύρια ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο τραπέζι του οικονομικού επιτελείου βρίσκεται η πρόταση να μετατεθεί για το 2027 η εφαρμογή του μηχανισμού που συνδέει τις εισφορές με τον Δείκτη Μεταβολής Μισθών – ρύθμιση που, αν ίσχυε από την 1η Ιανουαρίου 2026, θα οδηγούσε σε αυξήσεις σχεδόν 5%, δηλαδή υπερδιπλάσιες από αυτές που προκύπτουν βάσει του πληθωρισμού.

Η παράταση εξετάζεται ως κίνηση «ανάσας» για τους επαγγελματίες, καθώς οι υψηλότερες εισφορές θα μπορούσαν να αυξήσουν τις οφειλές προς τον ΕΦΚΑ και να επιβαρύνουν την ήδη πιεσμένη ρευστότητα πολλών κλάδων.

Τι θα ισχύσει εάν «παγώσει» η αλλαγή

Εφόσον προκριθεί το σενάριο αναβολής, οι εισφορές το 2026 θα συνεχίσουν να αναπροσαρμόζονται με βάση τον μέσο πληθωρισμό, ο οποίος εκτιμάται στο 2,6%. Αυτό σημαίνει ότι:

Στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία, η μηνιαία εισφορά θα ανέλθει σε 251 ευρώ από 245 σήμερα. Στην έκτη κατηγορία, θα διαμορφωθεί σε 676 ευρώ από 659 ευρώ.

Αντίθετα, με την εφαρμογή του Δείκτη Μισθών, οι εισφορές θα αυξάνονταν στα 257 και 691 ευρώ αντίστοιχα.

Ποιοι επηρεάζονται

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΦΚΑ, οκτώ στους δέκα μη μισθωτούς παραμένουν στην πρώτη και οικονομικότερη κατηγορία, η οποία όμως οδηγεί σε χαμηλότερες μελλοντικές συντάξεις. Αντίθετα, μόλις ένας στους δέκα ασφαλίζεται στην έκτη και υψηλότερη κατηγορία.

Σε περίπτωση που το νέο σύστημα τεθεί τελικά σε ισχύ το 2027, οι επιβαρύνσεις υπολογίζονται σε 14 ευρώ τον μήνα για την πρώτη κατηγορία και 39 ευρώ για την έκτη.

Το επόμενο βήμα

Η συζήτηση στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών επικεντρώνεται στο πώς θα συνδυαστεί η αναβολή με τη βελτίωση της εισπραξιμότητας των ασφαλιστικών οφειλών. Από το 2027, το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) αναμένεται να συνεργάζεται με ιδιωτικές δικηγορικές εταιρείες, ώστε να επιταχυνθεί η είσπραξη χρεών και να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του ασφαλιστικού ταμείου.

Η τελική απόφαση αναμένεται στις αρχές του 2026, ανάλογα με τα δημοσιονομικά περιθώρια και την πορεία των εσόδων του ΕΦΚΑ.