Η ΑΑΔΕ συστήνει επιτροπές βαθμολόγησης των καταγγελιών για φοροδιαφυγή

Στην αξιολόγηση με ειδική βαθμολογική κλίμακα εκατοντάδων καταγγελιών για φοροδιαφυγή προχωρούν οι Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων της ΑΑΔΕ προκειμένου να καταγράψουν τις ύποπτες υποθέσεις που κατά προτεραιότητα θα μπουν στο στόχαστρο των ελεγκτικών αρχών για φοροδιαφυγή, ξέπλυμα «μαύρου χρήματος» παράνομο πλουτισμό, φοροκλοπή και απάτη.

Την διαδικασία περιγράφει απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργου Πιτσιλή με την οποία συγκροτούνται στις Υ Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής, Θεσσαλονίκης, Πάτρας και Ηρακλείου διαρκείς τριμελείς επιτροπές για την αξιολόγηση, διαχείριση και ιεράρχηση των καταγγελιών. Το κλειδί θα είναι η κατηγοριοποίηση των καταγγελιών με καθορισμένα κριτήρια και βαθμούς από 0 έως 4 με βάση τα οποία οι Επιτροπές Αξιολόγησης θα κατευθύνουν τους ελέγχους στις υποθέσεις με το μεγαλύτερο φορολογικό ενδιαφέρον. Παράλληλα μέσω της ηλεκτρονικής καταχώρησης υποθέσεων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Elenxis θα υπάρχει πλήρης ιχνηλασιμότητα και έλεγχος της πορείας τους.

Ειδικότερα όπως αναφέρεται στην απόφαση πριν κάθε συνεδρίαση της Επιτροπής Αξιολόγησης, ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας συγκεντρώνει τις καταγγελίες που πρόκειται να εξεταστούν και ελέγχει αν μεταξύ των καταγγελιών υπάρχουν περιπτώσεις που ανήκουν σε διαφορετική ελεγκτική αρμοδιότητα (π.χ. τελωνειακά ή εργασιακά ζητήματα). Σε περίπτωση που διαπιστωθεί τέτοιο στοιχείο, τα δελτία αυτά διαβιβάζονται άμεσα στην αρμόδια Ελεγκτική Υπηρεσία, χωρίς να αξιολογηθούν ή να καταχωρηθούν στο ηλεκτρονικό σύστημα Case Management του Ο.Π.Σ. Elenxis της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.).

Για κάθε καταγγελία πραγματοποιείται αξιολόγηση

Οι Επιτροπές υποχρεούνται να μεριμνούν για την καταχώρηση τόσο των εκκρεμών όσο και των νέων καταγγελιών στο πληροφοριακό σύστημα της Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ. Για κάθε καταγγελία πραγματοποιείται αξιολόγηση ως προς τη σπουδαιότητά της με συγκεκριμένα κριτήρια και εισηγήσεις των αρμόδιων υπαλλήλων/ελεγκτών και με βάση τη βαθμολογία αυτή καθορίζεται και η σειρά προτεραιότητας των ελέγχων που θα διεξαχθούν από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Στο πλαίσιο ο βαθμός 0 αποδίδεται σε υπόθεση άνευ ενδιαφέροντος, ο βαθμός 1 σε απλού η μικρού ενδιαφέροντος, ο βαθμός 2 σε σημαντικού ενδιαφέροντος, ο βαθμός 3 σε πολύ σημαντικού ενώ με το 4 βαθμολογούνται οι υποθέσεις που απαιτούν άμεση ελεγκτική ενέργεια ή παρέμβαση.

Κάθε καταγγελία έχει επισημείωση με την ημερομηνία αξιολόγησης, τον βαθμό αξιολόγησης κάθε μέλους, και τον αύξοντα αριθμό του δελτίου κατά τη συνεδρίαση. Ο τελικός βαθμός αξιολόγησης είναι εκείνος που συγκεντρώνει την πλειοψηφία των εισηγήσεων των μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας ή διαφωνίας, επικρατεί ο βαθμός που εισηγείται ο Πρόεδρος. Μετά την ολοκλήρωση κάθε συνεδρίασης, ο Γραμματέας συντάσσει πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από όλα τα μέλη. Το πρακτικό περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τον τόπο και την ημερομηνία συνεδρίασης, την ημερομηνία κλήσης των μελών, τους συμμετέχοντες, το πλήθος των δελτίων που αξιολογήθηκαν και τα σύνολα ανά βαθμό αξιολόγησης.