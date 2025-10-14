Ηλεκτρονικές αποδείξεις: Ποιες δαπάνες μετράνε, ποιοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρο 22% - Οι εξαιρέσεις

Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να τσεκάρουν την αξία των ηλεκτρονικών αποδείξεων για την αγορά και την παροχή υπηρεσιών για να διαπιστώσουν αν και κατά πόσο καλύπτουν το 30% του εισοδήματος που θα δηλώσουν στην εφορία το 2026, έχοντας χρονικό περιθώριο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου για να κλείσουν τυχόν ελλείμματα και να αποφύγουν την καταβολή έξτρα φόρου 22% επί του ποσού που τους λείπει.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται να επιδείξουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες με χαμηλότερο από το τεκμαρτό εισόδημα καθώς η αξία των αποδείξεων θα πρέπει να είναι ίση με το 30% του εισοδήματος που θα τους υπολογίσει η εφορία με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια.



Την ίδια ώρα όσοι μέσα στο τρέχον έτος πληρώσουν με ηλεκτρονικό χρήμα δικηγόρους, ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς κομμωτήρια, ταξί, γυμναστήρια, σχολές χορού και άλλους επαγγελματίες που ανήκουν στη ζώνη υψηλού κινδύνου για φοροδιαφυγή θα έχουν ελάφρυνση στο λογαριασμό του 2026 έως 2.200 ευρώ.

Ειδικότερα με βάση το ισχύον καθεστώς:

- Φορολογούμενος με ετήσιο εισόδημα 10.000 ευρώ θα πρέπει να έχει δαπανήσει για αγορές προϊόντων και παροχή υπηρεσιών με ηλεκτρονικό χρήμα ποσοστό ίσο το 30% του δηλωθέντος η τεκμαρτού εισοδήματος του δηλαδή 3.000 ευρώ, για εισόδημα 20.000 ευρώ θα πρέπει να έχει συγκεντρώσει αποδείξεις αξίας 6.000 ευρώ (20.000Χ30%) και για εισόδημα 30.000 ευρώ η αξία των αποδείξεων ανέρχεται σε 9.000 ευρώ. Σε περίπτωση που το απαιτούμενο ποσό των αποδείξεων είναι 4.000 ευρώ και η αξία τους 3.000 ευρώ τότε επί της διαφοράς των 1.000 ευρώ επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 22% δηλαδή 220 ευρώ, για διαφορά 2.000 ευρώ η πρόσθετη επιβάρυνση είναι 440 ευρώ.



- Για τον υπολογισμό του πραγματικού εισοδήματος δεν λαμβάνεται υπόψη το ποσό της διατροφής που δίδεται από τον φορολογούμενο στον/στη διαζευγμένο/η σύζυγο ή σε μέρος συμφώνου συμβίωσης ή/και σε εξαρτώμενο τέκνο του, εφόσον αυτό καταβάλλεται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής. Επίσης στην έννοια του πραγματικού εισοδήματος δεν περιλαμβάνεται το εισόδημα που προκύπτει από την προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων.



- Για όσους έχουν κατασχεμένους έναν ή περισσότεροι λογαριασμοί, πλην του ακατάσχετου λογαριασμού το όριο των ηλεκτρονικών αποδείξεων περιορίζεται σε 5.000 ευρώ.



- Στην περίπτωση που οι δαπάνες οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί εντός του έτους και αφορούν καταβολές φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και ΕΝΦΙΑ, ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαίωσης αυτών, δανειακές υποχρεώσεις προσωπικές ή επαγγελματικές προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό) και ενοίκια υπερβαίνουν το 60% του πραγματικού εισοδήματος, τότε το απαιτούμενο ποσοστό δαπανών περιορίζεται στο 20%, υπό την προϋπόθεση ότι οι ανωτέρω δαπάνες έχουν καταβληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

Το ποσό των δαπανών δηλώνεται ατομικά από κάθε σύζυγο

- Το ποσό των δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής δηλώνεται ατομικά από κάθε σύζυγο ή από κάθε μέρος συμφώνου συμβίωσης. Σε περίπτωση κοινής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, όπου καλύπτεται το απαιτούμενο ποσό δαπανών από οποιονδήποτε εκ των δύο συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, το τυχόν πλεονάζον ποσό δύναται κατά τον προσδιορισμό του φόρου εισοδήματος να μεταφερθεί στον άλλον σύζυγο ή στο άλλο μέρος συμφώνου συμβίωσης για τυχόν κάλυψη του απαιτούμενου ποσού δαπανών.



- Οι δαπάνες για επισκέψεις σε ιατρούς, οδοντιάτρους, ορθοδοντικούς οστεοπαθητικούς, χειροπράκτες, οφθαλμίατρους, χειροποδιστές, ποδολόγους και για άλλες υπηρεσίες ιατρικού χαρακτήρα, μετράνε διπλά για την κάλυψη του 30% του ετήσιου πραγματικού εισοδήματος με ηλεκτρονικές δαπάνες. Για παράδειγμα απόδειξη αξίας 100 ευρώ μετράει στην εφορία για 200 ευρώ. Κι αυτό το μέτρο θα ισχύει για τα εισοδήματα που θα αποκτήσουν οι φορολογούμενοι το 2026.

Ποιοι απαλλάσσονται

- Από τις e-αποδείξεις απαλλάσσονται οι φορολογούμενοι που ως το τέλος του εκάστοτε φορολογικού έτους έχουν συμπληρώσει το 70ό έτος της ηλικίας τους, τα άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, όσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση, οι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής, που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα, οι δημόσιοι λειτουργοί και δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή, καθώς και φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας που διαβιούν ή εργάζονται στην αλλοδαπή. Στην έννοια της αλλοδαπής περιλαμβάνονται τόσο οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ., όσο και οι τρίτες χώρες, οι ανήλικοι που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, οι υπηρετούντες την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία, όσοι κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους, οι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, οι φορολογούμενοι που βρίσκονται σε κατάσταση νοσηλείας πέραν 6 μηνών, όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας και σε ψυχιατρικό κατάστημα και οι φυλακισμένοι.



- Από το φορολογητέο εισόδημα του φυσικού προσώπου από μισθωτή εργασία και συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα και ακίνητη περιουσία, αποκλειστικά και μόνο για τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος, αφαιρείται αναλογικά ποσό ίσο με 30% των δαπανών για υπηρεσίες από συγκεκριμένα επαγγέλματα. Το ποσό που αφαιρείται από το εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 5.000 ευρώ ετησίως ούτε να είναι υψηλότερο από το πραγματικό εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα και ακίνητη περιουσία. Η έξτρα έκπτωση αφορά δαπάνες με ηλεκτρονικό χρήμα σε 20 κατηγορίες επαγγελμάτων στις οποίες περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι εργασίες υδραυλικού, ψυκτικού, συντηρητή θέρμανσης, ηλεκτρολόγου, μόνωσης, τοιχοποιίας, σοβατίσματος, τοποθέτησης πλακιδίων, ταξί, κομμωτήρια, κουρεία και καταστήματα ομορφιάς, σχολές χορού.