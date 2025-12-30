Τέλος χρόνου για τα τέλη κυκλοφορίας: Πότε λήγει η προθεσμία, τι ισχύει με τα πρόστιμα

Λίγα 24ωρα απομένουν για τους ιδιοκτήτες οχημάτων προκειμένου να εξοφλήσουν τα τέλη κυκλοφορίας του 2026, καθώς η προθεσμία εκπνέει οριστικά την Τρίτη 31 Δεκεμβρίου. Παρά την παράδοση ετών που ήθελε το Υπουργείο Οικονομικών να δίνει ολιγοήμερες παρατάσεις, φέτος τα κυβερνητικά στελέχη διαμηνύουν σε όλους τους τόνους: «Καμία παράταση».

Τα ειδοποιητήρια έχουν αναρτηθεί ήδη από το φθινόπωρο στην πλατφόρμα myCAR της ΑΑΔΕ, και παρόλο που τα ποσά παραμένουν σταθερά, το σκηνικό αλλάζει άρδην για τους «ξεχασιάρηδες». Από φέτος ενεργοποιείται το νέο σύστημα κλιμακωτών προστίμων, το οποίο τιμωρεί την καθυστέρηση ανάλογα με το πότε θα γίνει η εξόφληση:

25% πρόστιμο επί των τελών για πληρωμή εντός του Ιανουαρίου.



50% πρόστιμο για πληρωμή εντός του Φεβρουαρίου.



100% πρόστιμο (διπλασιασμός του αρχικού ποσού) για πληρωμή από τον Μάρτιο και μετά.

Πώς να πληρώσετε τα Τέλη Κυκλοφορίας 2026: Οδηγίες βήμα προς βήμα

Επισκεφτείτε την ψηφιακή πύλη της ΑΑΔΕ. Εισέλθετε στην πλατφόρμα myCAR με τους κωδικούς TAXISnet. Ακολουθήστε τη διαδρομή: Εφαρμογές > Φορολογικές Υπηρεσίες > Οχήματα > myCAR > Είσοδος στην Εφαρμογή > Τέλη Κυκλοφορίας Οχημάτων > Ειδοποιητήρια Τελών Κυκλοφορίας Οχημάτων.

Εάν δεν διαθέτετε κωδικούς TAXISnet, μπορείτε να ακολουθήσετε την εξής διαδικασία:

Επισκεφτείτε την myAADE. Επιλέξτε: Εφαρμογές > Φορολογικές Υπηρεσίες > Οχήματα > Τέλη Κυκλοφορίας χωρίς κωδικούς TAXISnet > Είσοδος στην Εφαρμογή, εισάγοντας τον ΑΦΜ και τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος.

Ποιες κατηγορίες οχημάτων πληρώνουν Τέλη Κυκλοφορίας το 2026;

Τα τέλη κυκλοφορίας για τα ΙΧ που ταξινομήθηκαν στην Ελλάδα μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2010 υπολογίζονται με βάση τον κυβισμό τους. Για τα οχήματα που κυκλοφόρησαν μετά την 1η Νοεμβρίου 2010, η υπολογισμένη αξία εξαρτάται από τις εκπομπές CO2, όπως αναγράφονται στην άδεια κυκλοφορίας. Τα πιο "οικολογικά" οχήματα, με εκπομπές CO2 κάτω από 90 ή 122 g/km, αναλόγως της χρονολογίας τους, απαλλάσσονται πλήρως από τα τέλη.