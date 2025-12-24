Ένα απέραντο ποτάμι η Αθήνα - 80 χιλιοστά βροχής σε Δάφνη, Βύρωνα και 79 στον Άλιμο

Νέος γύρος ισχυρών καταιγίδων άρχισε να πλήττει πολλές περιοχές της Αθήνας γύρω στις τέσσερις το απόγευμα της Τετάρτης 24 Δεκεμβρίου, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία και την καθημερινότητα των κατοίκων.

Τα φαινόμενα ήταν ιδιαίτερα έντονα σε Βύρωνα, Παγκράτι, Δάφνη, Νέα Σμύρνη, Αμπελόκηπους, Γκάζι, Κηφισιά, Μαρούσι, Δροσιά και Εκάλη, ενώ βροχοπτώσεις καταγράφονται σε πλήθος ακόμη περιοχών του Λεκανοπεδίου.

Στη Δάφνη και στον Βύρωνα έπεσαν 80 τόνοι βροχής ανά στρέμμα και στον Άλιμο 79. Με αποτέλεσμα μέσα σε λίγα λεπτά οι δρόμοι να μετατραπούν σε «ποτάμια» κάνοντας αδύνατη την κίνηση οχημάτων και πεζών.

Η βροχή «πάγωσε» τη γιορτινή Θεσσαλονίκη

Σε ρυθμούς... βροχερούς και όχι ξέφρενου γλεντιού κινείται φέτος η Θεσσαλονίκη, καθώς ο καιρός χάλασε τα σχέδια κατοίκων και επισκεπτών για την καθιερωμένη βόλτα της Παραμονής των Χριστουγέννων.

Η εικόνα στο κέντρο της πόλης απέχει πολύ από τον συνήθη εορταστικό «πυρετό», με τους περισσότερους να προτιμούν τη θαλπωρή των σπιτιών τους.

Αν και οι κεντρικοί εμπορικοί δρόμοι, όπως η Τσιμισκή και η Μητροπόλεως, έχουν κίνηση, αυτή είναι αισθητά μειωμένη σε σχέση με το παρελθόν, με τους καταναλωτές να προσπαθούν να ψωνίσουν οχυρωμένοι πίσω από ομπρέλες και αδιάβροχα.

Η μεγαλύτερη αντίθεση, ωστόσο, καταγράφεται στα στέκια της διασκέδασης. Σημείο αναφοράς τέτοια μέρα ήταν πάντα η οδός Βασιλέως Ηρακλείου και τα Λαδάδικα, που «βούλιαζαν» από κόσμο. Φέτος, η εικόνα είναι αποκαρδιωτική, με τα μαγαζιά να είναι μισοάδεια και τους λίγους τολμηρούς να συνωστίζονται κάτω από τα υπόστεγα για να προστατευτούν από το νερό.