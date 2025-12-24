Με τι καιρό θα κάνουμε Χριστούγεννα - Πώς θα κινηθεί τις επόμενες ώρες η κακοκαιρία

Με έντονα καιρικά φαινόμενα και σκηνικό αστάθειας θα περάσει η χώρα την Πέμπτη (25/12), ανήμερα των Χριστουγέννων, καθώς βροχές, καταιγίδες και χιονοπτώσεις επιστρέφουν δυναμικά, δημιουργώντας αρκετά προβλήματα σε αρκετές περιοχές.

Οι ισχυροί άνεμοι στο Αιγαίο και η αισθητή πτώση της θερμοκρασίας στα βόρεια ανεβάζουν το επίπεδο επικινδυνότητας, με τις Αρχές να καλούν τους πολίτες να προσέχουν ιδιαίτερα.

Δείτε live την κακοκαιρία:

Σύμφωνα με την πρόγνωση του meteo, βροχές και τοπικές καταιγίδες θα σημειωθούν στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Σποράδες, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και το Ιόνιο. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές κυρίως σε Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Πελοπόννησο.

Τα φαινόμενα σε Εύβοια και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου ενδέχεται να είναι κατά τόπους έντονα και να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις.

Σε ποιες περιοχές θα χιονίσει - Χωρίς ιδιαίτερες μεταβολές η θερμοκρασία

Χιονοπτώσεις προβλέπονται στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας, ενώ βαθμιαία θα επεκταθούν σε ημιορεινές και πρόσκαιρα σε πεδινές περιοχές της Θράκης. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Στη Βόρεια Ελλάδα θα κυμανθεί από 5 έως 12 βαθμούς Κελσίου (στη Δυτική Μακεδονία από 1 έως 9), στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα από 10 έως 15 βαθμούς, στη Δυτική Ελλάδα από 10 έως 16 βαθμούς, στις Κυκλάδες από 11 έως 18 και στην Κρήτη από 12 έως 21 βαθμούς.

Οι άνεμοι στο Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν από ανατολικές-βορειοανατολικές διευθύνσεις, ενισχυόμενοι έως 6-7 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα στραφούν βαθμιαία σε νοτιοανατολικούς, φτάνοντας τοπικά τα 6 μποφόρ στο βόρειο τμήμα.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Αττική: Νεφώσεις με βροχές και πρόσκαιρες καταιγίδες κυρίως τις πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία από 11 έως 15 βαθμούς, χαμηλότερη στα βόρεια. Άνεμοι μεταβλητοί, στρεφόμενοι το απόγευμα σε βόρειους 4 μποφόρ.

Θεσσαλονίκη: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία από 8 έως 12 βαθμούς. Άνεμοι ασθενείς και μετά το μεσημέρι βορειοανατολικοί 4-5 μποφόρ στον Θερμαϊκό.