Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Άγιος Δημήτριος: Άνοιξε τάφρος από τις βροχές- Ξάγρυπνοι οι κάτοικοι

Μια απίστευτη εικόνα αντικρίζει κανείς σε αρκετά σημεία στο ρέμα της Πικροδάφνης στον δήμο Αγίου Δημητρίου. Από την πρόσφατη κακοκαιρία που έπληξε την Αττική, υπήρξε καθίζηση του δρόμου με αποτέλεσμα οι κάτοικοι που μένουν στο σημείο να εκπέμπουν SOS, υπό τον φόβο πως θα καταρρεύσει τμήμα του εδάφους που είναι χτισμένα τα σπίτια τους.



Συγκεκριμένα, τα ορμητικά νερά προκάλεσαν καθίζηση στον δρόμο πάνω από το ρέμα και έτσι σχηματίστηκε γκρεμός βάθους 10 μέτρων. Το υπόλοιπο τμήμα του δρόμου που δεν έχει γκρεμιστεί, είναι σαθρό και φαίνεται πως δεν αντέχει ούτε το βάρος κάποιου περαστικού.

Ο δήμαρχος του Αγίου Δημητρίου, Στέλιος Μαμαλάκης, ζήτησε την κήρυξη του δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ώστε να ξεκινήσουν γρήγορα οι διαδικασίες αναστήλωσης του δρόμου. Το αίτημα του ενέκρινε αμέσως το γγ Πολιτικής Προστασίας Νικολάου Π. Παπαευσταθίου.



Όπως αναφέρεται σε σχετική ανάρτηση, ο δήμος θα είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έως τις 24 Μαρτίου 2026 αλλά και σε πλήρη ετοιμότητα για την ασφάλεια των πολιτών.



Συνεργεία του δήμου έχουν τοποθετήσει κορδέλες ώστε να μην υπάρχει πρόσβαση σε πολίτες και οχήματα.

