Καιρός: Αλλάζει ραγδαία το σκηνικό από παραμονή Χριστουγέννων - Έντονα φαινόμενα και στην Αττική

Έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένονται από την Τετάρτη (24/12), παραμονή Χριστουγέννων, σε μεγάλο μέρος της χώρας, με κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες να πλήττουν κυρίως τα δυτικά, την κεντρική και τη βόρεια Ελλάδα, επιβεβαιώνοντας τις προγνώσεις πως τα Χριστούγεννα θα περάσουν με κύματα κακοκαιρίας.

Τα φαινόμενα θα επεκταθούν από το βράδυ και στα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου, ενώ χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας.

Δείτε ζωντανή εικόνα από την πορεία της κακοκαιρίας:

Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Η πρώτη περιοχή που θα επηρεαστεί είναι το Ιόνιο ενώ ακολούθως, την Παραμονή των Χριστουγέννων (Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου) τα ισχυρά φαινόμενα σταδιακά θα επεκταθούν σε όλη τη δυτική χώρα, σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής Ελλάδας και στα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου.

Εξασθένηση των ισχυρών φαινομένων προβλέπεται, στα δυτικά τη νύχτα της Παραμονής προς τα ξημερώματα των Χριστουγέννων (Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου)και στις υπόλοιπες περιοχές το απόγευμα της ημέρας.

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

- Στο Ιόνιο από τις βραδινές ώρες Τρίτη 23-12-2025 έως και αργά το βράδυ αύριο Τετάρτη 24-12-2025 (παραμονή των Χριστουγέννων).

- Στην Ήπειρο, τη δυτική Θεσσαλία (περιφερειακές ενότητες Καρδίτσας και Τρικάλων), τη δυτική και κεντρική Στερεά (περιφερειακές ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Ευρυτανίας και Φωκίδας) και τη δυτική Πελοπόννησο από αύριο Τετάρτη 24-12-2025 το μεσημέρι έως και τις πρώτες ώρες της ημέρας των Χριστουγέννων (Πέμπτη 25-12-2025).

- Στη Δυτική Μακεδονία πρόσκαιρα τη νύχτα της παραμονής των Χριστουγέννων.

- Στην Κεντρική Μακεδονία από νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης 24-12-2025 έως και το απόγευμα των Χριστουγέννων.

- Στην Ανατολική Μακεδονία και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου από αύριο Τετάρτη 24-12-2025 το βράδυ έως και το απόγευμα των Χριστουγέννων.

Η τελευταία πρόγνωση για την Τρίτη

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά αρχικά στο Ιόνιο, από το μεσημέρι την Ήπειρο, τη δυτική Θεσσαλία (περιφερειακές ενότητες Καρδίτσας και Τρικάλων), τη δυτική και κεντρική Στερεά (περιφερειακές ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Ευρυτανίας και Φωκίδας) και τη δυτική Πελοπόννησο, από το απόγευμα στην Κεντρική Μακεδονία, από το βράδυ στην Ανατολική Μακεδονία και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου και πρόσκαιρα τη νύχτα στη δυτική Μακεδονία.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και από το μεσημέρι μεμονωμένες καταιγίδες.

Χιόνια στα ορεινά - Πέφτει αισθητά η θερμοκρασία

Επιπλέον, αναφέρεται πως χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά, κυρίως της Ηπείρου και της Μακεδονίας.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Από το βράδυ στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία θα στραφούν σε βόρειους βορειοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 10 με 13 βαθμούς, στο Ιόνιο, τα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο τους 14 με 17 και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες με βροχές και από το μεσημέρι πρόσκαιρες καταιγίδες.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 και από το βράδυ στα νότια έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και από το μεσημέρι και καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Άνεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ βόρειοι βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 12 βαθμούς Κελσίου.