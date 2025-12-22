Μαρουσάκης για καιρό Χριστουγέννων: Έρχεται διπλό κύμα κακοκαιρίας - «Βαρυχειμωνιά» την Πρωτοχρονιά

Διπλό κύμα κακοκαιρίας από τις 24 έως τις 26 Δεκεμβρίου προβλέπεται να επικρατήσει σε όλη τη χώρα σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης το πρωί της Δευτέρας 22 Δεκεμβρίου.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook «βαρομετρικό χαμηλό από την κεντρική Μεσόγειο θα επιδεινώσει τον καιρό στη χώρα μας» φέρνοντας βροχές και καταιγίδες με την κορύφωση αυτής της επιδείνωσης να αφορά κυρίως το διήμερο Τετάρτη και Πέμπτη.

Το πρώτο κύμα αναμένεται από το βράδυ της Τρίτης 23 Δεκεμβρίου, με το δεύτερο να το διαδέχεται το βράδυ της Τετάρτης με ένταση στα δυτικά.

Όσο για τον καιρό της Πρωτοχρονιάς, ο κ. Μαρουσάκης επισημαίνει χαρακτηριστικά ότι το κρύο φαίνεται να είναι έντονο, σύμφωνα με το παγκόσμιο προγνωστικό σύστημα. Ωστόσο, κρατάει μια επιφύλαξη για το εάν θα επικρατήσουν χιονοπτώσεις εκείνες τις ημέρες.

Ολόκληρη η ανάρτηση Μαρουσάκη

«ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙΡΟΥ ΓΙΑ 24 - 26 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Μια ανάσα πλέον πριν τα Χριστούγεννα και το ενδιαφέρον για τον καιρό όλο και αυξάνεται μιας και αρκετοί σχεδιάζουν αποδράσεις από τα μεγάλα αστικά κέντρα.

Όπως όλα δείχνουν ο καιρός δεν θα είναι με το μέρος μας χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι θα είναι και απαγορευτικός ως προς αυτά που μπορεί να σχεδιάζουμε.

Με την απαιτούμενη προσοχή μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα περισσότερα αν όχι όλα από τα καιρικά φαινόμενα και αυτό θα πρέπει να κάνουμε και αυτή τη φορά.

Έτσι λοιπόν βαρομετρικό χαμηλό από την κεντρική Μεσόγειο θα επιδεινώσει τον καιρό στη χώρα μας το διάστημα 24 με 26 του μήνα με την κορύφωση αυτής της επιδείνωσης να αφορά κυρίως το διήμερο Τετάρτη και Πέμπτη δηλαδή παραμονή και ανήμερα των Χριστουγέννων.

Πιο συγκεκριμένα αυτό το βαρομετρικό χαμηλό που θα δραστηριοποιηθεί στην κεντρική Μεσόγειο όπως φαίνεται και στον πρώτο μας χάρτη, θα μας στείλει δύο αξιόλογα κύματα βροχών - καταιγίδων αλλά και πυκνών χιονοπτώσεων στα βουνά μας.

ΠΡΩΤΟ ΚΥΜΑ

Αυτό το αναμένουμε από αύριο βράδυ και μέχρι το απόγευμα της Τετάρτης όπου και θα δώσει την μεγαλύτερη έντασή του στα δυτικά και λιγότερο προς τα κεντρικά και βόρεια.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΥΜΑ

Αυτό το αναμένουμε προς το βράδυ περίπου της Τετάρτης και μέχρι το απόγευμα περίπου της Πέμπτης όπου θα δώσει τη μεγαλύτερη έντασή του στα δυτικά, κεντρικά, βόρεια αλλά και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Συγκεκριμένα για την ημέρα των Χριστουγέννων αν και η ημέρα θα ξεκινήσει με έντονη κακοκαιρία στις περισσότερες περιοχές της χώρας και με έμφαση τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια, σιγά σιγά ο βαρύς καιρός θα αρχίσει να περιορίζεται προς την πλευρά του Αιγαίου (από την οροσειρά της Πίνδου και πιο ανατολικά) ενώ καθώς θα πηγαίνουμε προς τις πρωινές ώρες της Παρασκευής 26 του μήνα οι καιρικές συνθήκες θα τείνουν να ομαλοποιηθούν στις περισσότερες περιοχές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε όλα τα παραπάνω χρονικά διαστήματα στις θάλασσές μας θα πνέουν ισχυροί και τοπικά πολύ ισχυροί άνεμοι πότε νότιας και πότε βόρειας συνιστώσας χωρίς όμως να τείθεται θέμα απαγορευτικού απόπλου γενικευμένο τουλάχιστον.

Η ΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ

Προς το πολύ χειμωνιάτικο φαίνεται να στρέφεται ο καιρός στην αλλαγή του χρόνου όπου αν και το παγκόσμιο προγνωστικό μας σύστημα "ΗΡΑΚΛΗΣ" όπως φαίνεται και στον τελευταίο μας χάρτη "βλέπει" βαρυχειμωνιά με χιόνια ακόμη και σε πεδινές εκτάσεις, κρατάμε ακόμη αρκετές επιφυλάξεις μιας και δεν υπάρχει, ακόμη τουλάχιστον, συμφωνία και με άλλα προγνωστικά κέντρα.

Το περισσότερο κρύο σε σχέση με τα Χριστούγεννα μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο, ως προς τα φαινόμενα όμως (βροχές - χιόνια) χρειάζεται υπομονή ακόμα στο να βγουν ορθά συμπεράσματα».