Τσατραφύλλιας: Χριστούγεννα με αρκετές βροχές και στο βάθος «χιονο-εκπλήξεις» - Τι ισχύει για Αθήνα

Με μουντό και βροχερό καιρό αλλά και λίγα χιόνια στα ορεινά θα περάσουμε τα φετινά Χριστούγεννα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια, ενώ προς την Πρωτοχρονιά αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας και πιθανώς χιονο-εκπλήξεις.

Όπως τονίζει στην ανάρτησή του:

«Με αρκετές βροχές οδεύουμε προς τα Χριστούγεννα.

Οι περισσότερες βροχές το τριήμερο Τρίτη-Πέμπτη θα εκδηλωθούν στα δυτικά-βόρεια- ανατολικό Αιγαίο -Δωδεκάνησα (καιρός τύπου -Π-).

Τα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά και στα χιονοδρομικά.

Η θερμοκρασία θα γίνει λίγο πιο χειμωνιάτικη.

Από την Παρασκευή και το Σ/Κ βελτιώνεται ο καιρός.

Φινάλε το 2025 θα κάνει με περισσότερο κρύο και ίσως και χιονο-εκπλήξεις!

Ακολουθεί η συσσώρευση υετού το επόμενο τριήμερο και ο καιρός σε 10 Χριστουγεννιάτικους προορισμούς.

Καλά Χριστούγεννα!».

Πηγή: Facebook/Γιώργος Τσατραφύλλιας