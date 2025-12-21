Καιρός: Έρχεται ψυχρό κύμα πριν από την Πρωτοχρονιά - Ποιες οι πιθανότητες για χιόνια στην Αττική

Στο ερώτημα αν θα δούμε χιόνια στην Αττική, κατά την εορταστική περίοδο απάντησε με ανάρτησή του ο γνωστός μετεωρολόγος Νίκος Καντερές, καθώς ο καιρός αναμένεται να είναι άστατος.

Ο μετεωρολόγος με μια ανάρτηση αναφέρει το αν και κατά το πόσο υπάρχει η πιθανότητα να δούμε την Αθήνα χιονισμένη τη φετινή Πρωτοχρονιά καθώς πριν την έλευση του νέου έτους προβλέπεται η έλευση ενός ψυχρού κύματος.

Σύμφωνα με τον κ. Καντερέ, η χώρα θα δεχτεί μια ψυχρή εισβολή τις επίμαχες αυτές μέρες -λίγο πριν και λίγο μετά την Πρωτοχρονιά-, ωστόσο, δεν μπορεί να προβλεφθεί προς το παρόν η ένταση του κύματος αυτού.

Ο έμπειρος μετεωρολόγος, επικαλούμενος τα στατιστικά στοιχεία, σημειώνει πώς οι πιθανότητες δεν είναι καλές για όσους θέλουν να δουν «άσπρη» Πρωτοχρονιά.

Το πιο πιθανό να επικρατήσουν βροχοπτώσεις, σημειώνει, ωστόσο στο τέλος της ανάρτησής του, κάνει ωστόσο λόγο για έναν Ιανουάριο που «κάτι μας επιφυλάσσει»...

Aναλυτικά η ανάρτηση Καντερέ

«Πόσο είναι πιθανόν να χιονίσει στην Αθήνα τη Πρωτοχρονιά;

Ύστερα από τις αλκυονίδες ημέρες, από 16 έως 19 Δεκεμβρίου, όπου οι μέγιστες θερμοκρασίες ανέβηκαν στους 18 και 20 βαθμούς, όπως σε Αθήνα, Άραξο Γαύδο Καλαμάτα και Λεωνίδιο, φυσικό επόμενο, αφού η θερμοκρασία στα 850 hPa έφθασε και τους 10 βαθμούς, με κανονική τιμή τους 3 βαθμούς.

Η καιρική κατάσταση άλλαξε από σήμερα και θα διατηρηθεί έως το τέλος του μήνα, χωρίς πολλές λιακάδες και μεγάλες για την εποχή θερμοκρασίες.

Συγκεκριμένα από τις 20 έως 28 Δεκεμβρίου οι συννεφιές θα κυριαρχήσουν κατά περιόδους με βροχές ακόμη κα με καταιγίδες βασικά στις νοτιοδυτικές, τις νότιες και τις νοτιοανατολικές περιοχές. Χιόνια μόνο στα ορεινά της βόρειας και κεντρικής Ελλάδας και όχι πολλά.

Η θερμοκρασία λίγο κάτω από τις κανονικές τιμές και οι ελάχιστες όχι τόσο μικρές όσο της εβδομάδας που έφυγε, λόγω της συννεφιάς που θα υπάρχει.

Για τις ημέρες λίγο πριν και λίγο μετά τη Πρωτοχρονιά. Πράγματι θα υπάρχει ψυχρή εισβολή, χωρίς να γνωρίζουμε προς το παρόν πόσο ισχυρή θα είναι, πόσο θα κρατήσει και που θα κάνει βαρομετρικό χαμηλό για να συνδυαστεί. Στο νότιο Ιόνιο η θα καταλήξει, στη νοτιοανατολική Μεσόγειο όπου και το πιο πιθανόν;

Έρχονται τώρα τα στατιστικά στοιχεία να δώσουν την απάντηση για τη Πρωτοχρονιά της Αθήνας. Από το 1971 έως το 2025 χιόνισε 6 φορές με τις 4 και μέσα στην Αθήνα τα έτη 1992 με θερμοκρασία από 1 έως 5 βαθμούς. Το 2002 με τον υδράργυρο από 11 έως 12 βαθμούς, το 2015 από 3 έως 5 και το 2015 από -2 έως 7 βαθμούς.

Προσωπικά πιστεύω δεν θα έχουμε καμία από τις παραπάνω περιπτώσεις Πιθανόν να βρέξει καθώς στα παραπάνω 50 χρόνια είχαμε 22 χρόνια με βροχή. Για τη θερμοκρασία η κανονική τιμή της μεγίστης είναι 14 βαθμοί. Πέρυσι η μεγίστη ήταν 19, ενώ το 2010 έφτασε και τους 24 βαθμούς, που ήταν και υψηλότερη της παραπάνω περιόδου.

Ο Ιανουάριος κάτι μας επιφυλάσσει και μάλλον σύντομα…

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ και ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ»

Ο καιρός μέχρι τα Χριστούγεννα

Για τα Χριστούγεννα, τα δεδομένα δείχνουν ότι περιμένουμε άστατο καιρό. Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας σε ανάρτησή του σημείωσε ότι θα ακούσουμε τα... κάλαντα των Χριστουγέννων με καιρό τύπου -Π.



Ειδικότερα, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει σε ανάρτησή του ο κ Τσατραφύλλιας, από την Τρίτη αναμένεται η άφιξη ενός βαρομετρικού χαμηλού, με βροχές από τα δυτικά. Η κακοκαιρία θα φτάσει σταδιακά ως το ανατολικό Αιγαίο και αναμένεται να κρατήσει ως και ανήμερα των Χριστουγέννων.



«Καλημέρα! Από σήμερα αφήνουμε πίσω μας τις ηλιόλουστες ημέρες και μπαίνουμε σε συνθήκες προχωρημένου Φθινοπώρου με συννεφιές και βροχές κυρίως στα ανατολικά και νότια!



Την Τρίτη ένα βαρομετρικό χαμηλό από τα δυτικά θα φέρει βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές πιο ισχυρές στη δυτική Ελλάδα, τη βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο.



Οι επικρατέστεροι άνεμοι θα είναι οι νοτιάδες για αυτό η θερμοκρασία δεν φαίνεται να μεταβάλλεται ιδιαίτερα. Επίσης χιόνια θα πέσουν στα ορεινά και στα περισσότερα χιονοδρομικά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας.



Για την ημέρα των Χριστουγέννων υπάρχει απόκλιση των βασικών προγνωστικών μοντέλων όποτε πρέπει να περιμένουμε λίγο ακόμα.



Πάντως ο καιρός θα παραμείνει άστατος όλες τις ημέρες των γιορτών με την τάση για περισσότερο κρύο προς την πρωτοχρονιά να επιμένει!

Κολυδάς: Αρκετές βροχές μέχρι και την παραμονή

Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, ο καιρός θα είναι αρκετά βροχερός από την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου μέχρι και την παραμονή των Χριστουγέννων. Την Τετάρτη θα εκδηλωθούν καταιγίδες στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο ενώ χιόνια θα συνεχίσουν να πέφτουν στα ορεινά.

Τα Χριστούγεννα ωστόσο ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση αν και θα επικρατήσει το κρύο.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, ο καιρός θα αρχίσει να είναι από σήμερα, Σάββατο 20 Δεκεμβρίου, βροχερός με τη θερμοκρασία να φτάνει το ανώτερο τους 19 βαθμούς τοπικά.

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά:

«Συνοπτική εβδομαδιαία πρόγνωση. Από την Τρίτη το απόγευμα βροχές και καταιγίδες από τα δυτικά, ενώ παράλληλα θα έχουμε και χιονοπτώσεις στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Την Τετάρτη επικρατούν βροχές σχεδόν σε όλη τη χώρα και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο. Τα χιόνια στα ορεινά θα συνεχιστούν. (Δεν ξεχνάμε να έχουμε τις αλυσίδες στο πορτ μπαγάζ του αυτοκινήτου μας για τις ορεινές διαβάσεις )



Τα Χριστούγεννα ο καιρός παρουσιάζει σταδιακή βελτίωση, με περιορισμό των φαινομένων, αλλά πιο χειμωνιάτικη αίσθηση».

🎯ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΡΟΓΝΩΣΗ

✅Από την Τρίτη το απόγευμα βροχές και καταιγίδες από τα δυτικά, ενω παράλληλα θα έχουμε και χιονοπτώσεις sτα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Την Τετάρτη επικρατούν βροχές σχεδόν σε όλη τη χώρα και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα… pic.twitter.com/AuMB6AqhQ2 — Theodoros Kolydas (@KolydasT) December 19, 2025

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Η πρόγνωση καιρού την Κυριακή

Στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα βροχές, και στα Δωδεκάνησα και μέχρι το μεσημέρι στις Κυκλάδες και την Κρήτη, σποραδικές καταιγίδες.

Στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Μακεδονία σχεδόν αίθριος με λίγες παροδικές νεφώσεις.

Στις υπόλοιπες περιοχές πρόσκαιρες νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στο βορειοανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ, αλλά στην περιοχή των Δωδεκανήσων θα επικρατούν ανατολικοί νοτιοανατολικοί άνεμοι 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 12 με 14 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση καιρού τη Δευτέρα

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα νησιά του Ιονίου, στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5, στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στο βόρειο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ, ενώ στα Δωδεκάνησα θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Η πρόγνωση καιρού την Τρίτη

Σε όλη σχεδόν τη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά και την ανατολική νησιωτική χώρα. Από τις απογευματινές ώρες τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν κατά τόπους ισχυρές, θα εκδηλωθούν στα νησιά του Ιονίου και βαθμιαία στα δυτικά ηπειρωτικά.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά, κυρίως της κεντρικής και βόρειας χώρας.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν ανατολικοί 4 με 6, ενώ στα Δωδεκάνησα θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Η πρόγνωση καιρού την Τετάρτη

Σε όλη τη χώρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και την ανατολική νησιωτική χώρα.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά, κυρίως της κεντρικής και βόρειας χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ηπειρωτικά.