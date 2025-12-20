Τσατραφύλλιας για τον καιρό τις γιορτές: «Τέλος οι ηλιόλουστες ημέρες – Κάλαντα με καιρό τύπου Π»

Κάλαντα με καιρό «τύπου Π» προβλέπει για τα Χριστούγεννα ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του για τον καιρό τις ημέρες των γιορτών.

Ο γνωστός μετεωρολόγος αναφέρει ότι αναμένεται από την Τρίτη η άφιξη ενός βαρομετρικού χαμηλού, με βροχές από τα δυτικά. Η κακοκαιρία θα φτάσει σταδιακά ως το ανατολικό Αιγαίο και αναμένεται να κρατήσει ως και ανήμερα των Χριστουγέννων.

Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια

Αναλυτικά, στην ανάρτησή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας αναφέρει:

«Κρύο προς την Πρωτοχρονιά

Καλημέρα! Από σήμερα αφήνουμε πίσω μας τις ηλιόλουστες ημέρες και μπαίνουμε σε συνθήκες προχωρημένου Φθινοπώρου με συννεφιές και βροχές κυρίως στα ανατολικά και νότια!

Την Τρίτη ένα βαρομετρικό χαμηλό από τα δυτικά θα φέρει βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές πιο ισχυρές στη δυτική Ελλάδα, τη βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο.

Οι επικρατέστεροι άνεμοι θα είναι οι νοτιάδες για αυτό η θερμοκρασία δεν φαίνεται να μεταβάλλεται ιδιαίτερα. Επίσης χιόνια θα πέσουν στα ορεινά και στα περισσότερα χιονοδρομικά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας.

Για την ημέρα των Χριστουγέννων υπάρχει απόκλιση των βασικών προγνωστικών μοντέλων όποτε πρέπει να περιμένουμε λίγο ακόμα.

Πάντως ο καιρός θα παραμείνει άστατος όλες τις ημέρες των γιορτών με την τάση για περισσότερο κρύο προς την πρωτοχρονιά να επιμένει!».