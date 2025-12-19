Χιονοεκπλήξεις «βλέπει» στο φινάλε του 2025 ο Γιώργος Τσατραφύλλιας - «Ψυχραιμία»

Αν και τα Χριστούγεννα φαίνεται πως ο καιρός θα φορέσει τα γιορτινά του και θα είναι καλός, δεν αποκλείεται το 2025 να μας αποχαιρετήσει με χιονοεκπλήξεις. Αυτό τονίζει ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, σε ανάρτησή του στο Facebook, επισημαίνοντας πάντως πως ακόμη δεν έχει «κλειδώσει» ο καιρός των Χριστουγέννων.



Ο γνωστός μετεωρολόγος τονίζει ότι τις ημέρες πριν τα Χριστούγεννα αναμένεται καιρός τύπου «Π» με βροχές, καταιγίδες και χιόνια στα ορεινά, ενώ την ημέρα των Χριστουγέννων, θα σημειωθεί βελτίωση. Αναφέρει ωστόσο ότι το 2025 «δεν αποκλείεται να κάνει φινάλε με κρύα και χιονοεκπλήξεις».



Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια:



«Δεν έχει κλειδώσει ακόμα ο καιρός των Χριστουγέννων. Ψυχραιμία!



Τις τελευταίες 72 ώρες τα προγνωστικά μοντέλα έχουν αλλάξει πολλές φορές την χωρική κατανομή και την ένταση των φαινομένων σχετικά με τον καιρό τις γιορτινές ημέρες.

Έτσι καμιά πρόγνωση δεν μπορεί να έχει τύχη από τώρα για τις ημέρες αυτές. Έτσι λοιπόν προς το παρόν θα περιοριστώ στην τάση:



Με εξαίρεση την μεταβολή του καιρού το Σάββατο με λίγες βροχές στα κεντρικά και νότια και καταιγίδες από το απόγευμα στην Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και το βράδυ στα Δωδεκάνησα, η Κυριακή και η Δευτέρα θα κυλήσουν με λίγες βροχές στα ανατολικά και νότια.

Το διήμερο Τρίτη -Τετάρτη (23-24/12) έρχεται καιρός τύπου -Π- με βροχές, καταιγίδες και χιόνια στα ορεινά.



Τα Χριστούγεννα φαίνεται να περιορίζονται τα φαινόμενα, να βελτιώνεται ο καιρός ενώ το 2025 δεν αποκλείεται να κάνει φινάλε με πολύ κρύα και χιονο-εκπλήξεις!



Όποιος βιάζεται, σκοντάφτει...».