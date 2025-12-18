Κολυδάς: Η πρώτη σαφής εικόνα για τον καιρό των Χριστουγέννων - Ποια θα είναι η πιο βροχερή μέρα

Μια πρώτη πιο ασφαλή εκτίμηση για τον καιρό των Χριστουγέννων μεταφέρει ο Θοδωρής Κολυδάς, καθώς τα σενάρια των προγνωστικών μοντέλων αρχίζουν πλέον να συγκλίνουν.

Όπως τονίζει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος:

«Η σημερινή σύγκλιση των βασικών προγνωστικών μοντέλων ήταν σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενη, καθώς πλησιάζουμε χρονικά στο επίμαχο διάστημα και η ατμόσφαιρα «κλειδώνει» σταδιακά τη μεγάλης κλίμακας κυκλοφορία.

Παρά ταύτα, οι λεπτομέρειες που καθορίζουν την ένταση και τη γεωγραφική κατανομή των φαινομένων εξακολουθούν να παρακολουθούνται με προσοχή και οι εκτιμήσεις μας θα επανεκτιμώνται μέρα με τη μέρα, με βάση τα νεότερα προγνωστικά δεδομένα.

Το πρόσκαιρο πέρασμα της διαταραχής από Τρίτη προς Τετάρτη αναμένεται να δώσει βροχές σε αρκετές περιοχές και να αφήσει λίγο χιόνι στα ορεινά και σε μεγάλα υψόμετρα, προσφέροντας μια πρώτη χειμωνιάτικη εικόνα και ικανοποιώντας όσους αναζητούν έστω και συμβολικά μια «άσπρη μέρα» στην καρδιά του Δεκεμβρίου».

Πώς θα κυλήσει ο καιρός μέχρι τα Χριστούγεννα

Αναλυτικότερα, στο κείμενό του, ο πρώην διευθυντής του ΕΜΚ της ΕΜΥ σημειώνει:

«Μέχρι και την Τρίτη, ο καιρός στη χώρα εξελίσσεται σταδιακά από ήπιος σε πιο άστατος. Την Παρασκευή επικρατούν γενικά αίθριες συνθήκες, με περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές και νυχτερινές ώρες λόγω ομίχλης στα ηπειρωτικά και χωρίς αξιόλογη μεταβολή της θερμοκρασίας.

Το Σάββατο αυξάνονται οι νεφώσεις και από τις προμεσημβρινές ώρες εκδηλώνονται τοπικές βροχές, ενώ από το απόγευμα και κυρίως στα νότια και νησιωτικά τμήματα εμφανίζονται καταιγίδες.

Την Κυριακή τα φαινόμενα επεκτείνονται σε μεγάλο μέρος της ανατολικής και νότιας χώρας, με βροχές, σποραδικές καταιγίδες και λίγα χιόνια στα βόρεια ορεινά, συνοδευόμενα από μικρή πτώση της θερμοκρασίας.

Τη Δευτέρα διατηρείται ο άστατος καιρός, με νεφώσεις και τοπικές βροχές, κυρίως στα ανατολικά και νότια, ενώ οι χιονοπτώσεις περιορίζονται στα ορεινά της βόρειας Ελλάδας. Η Τρίτη αναμένεται να αποτελέσει την πιο ενεργή ημέρα της περιόδου, με βροχές σχεδόν σε όλη τη χώρα, σποραδικές καταιγίδες -ενδεχομένως τοπικά ισχυρές στο Ιόνιο- και χιονοπτώσεις στα ορεινά».

«Την Πέμπτη ανήμερα των Χριστουγέννων τα φαινόμενα εξασθενούν και περιορίζονται περαιτέρω, κυρίως στα νοτιοανατολικά τμήματα του Αιγαίου. Στην υπόλοιπη χώρα επικρατεί γενικά πιο ήπιος καιρός, με νεφώσεις κατά διαστήματα αλλά χωρίς αξιόλογο υετό, καθώς το σύστημα απομακρύνεται ανατολικότερα», αναφέρει ο Θοδωρής Κολυδάς.