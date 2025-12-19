Αλλάζει ραγδαία ο καιρός: Φθινοπωρινά Χριστούγεννα και χειμωνιάτικη Πρωτοχρονιά

Ξεκαθαρίζει το τοπίο για τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν μέσα στις γιορτές με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη να σημειώνει πως ανοίγει ο δρόμος για τις κακοκαιρίες στη χώρα μας, με τον καιρό να αρχίσει να θυμίζει περισσότερο πλέον χειμώνα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με σημερινή ανάρτηση του γνωστού μετεωρολόγου, για τις επόμενες ημέρες η χώρα μπαίνει σε δύο καιρικές φάσεις, με τα Χριστούγεννα να έχουν μία πιο φθινοπωρινή... εσάνς. Στον αντίποδα, την Πρωτοχρονιά το καιρικό σκηνικό θα είναι χειμωνιάτικο, με τη θερμοκρασία να κατρακυλά και χιόνια να κάνουν την εμφάνισή τους στα βουνά και πιθανόν και σε πιο χαμηλά υψόμετρα.

Η ανάρτηση Μαρουσάκη για τον καιρό στις γιορτές

Αναλυτικά, στην ανάρτησή του ο Κλέαρχος Μαρουσάκης γράφει:

«Ο ΚΑΙΡΟΣ ΟΔΕΥΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ

Με την υποχώρηση του ατμοσφαιρικού βουνού από αύριο και στη συνέχεια, ανοίγει ο δρόμος για τις κακοκαιρίες και στη χώρα μας με αποτέλεσμα ο φθινοπωρινός καιρός να επιστρέφει μετά από ένα διάλειμμα μερικών ημερών όπου ο ήπιος καιρός ως προς τις βροχές και τα χιόνια τουλάχιστον, κυριάρχησε.

Έτσι λοιπόν από αύριο ξεκινάει η "παρέλαση" διαδοχικών βαρομετρικών χαμηλών για να οδηγηθούμε στα Χριστούγεννα με έντονα άστατες καιρικές συνθήκες όπως είχαμε σημειώσει και στις πρώτες μας εκτιμήσεις αρκετές ημέρες πριν.

ΔΥΟ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΦΑΣΕΙΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ

Ως προς την τάση του καιρού μέχρι και την αλλαγή του χρόνου, μπορούμε να διακρίνουμε δύο φάσεις.

1η ΦΑΣΗ (ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟΣ ΚΑΙΡΟΣ)

Κύρια χαρακτηριστικά οι πολλές και κατά τόπους ισχυρές βροχές - καταιγίδες, οι ενισχυμένοι νοτιάδες στις θάλασσές μας και τα χιόνια στα ψηλά βουνά.

Αυτή η φάση η οποία θα περιλαμβάνει και την γιορτή των Χριστουγέννων φαίνεται να διαρκεί μέχρι και τις 28 Δεκεμβρίου περίπου.

2η ΦΑΣΗ (ΧΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙΡΟΣ)

Κύρια χαρακτηριστικά η σημαντική πτώση της θερμοκρασίας από βορρά προς νότο, η επικράτηση ενισχυμένων νοτιάδων - βοριάδων, οι πολλές και έντονες βροχές κοντά στη θάλασσα και τα πολλά χιόνια στα βουνά μας και πιθανόν και σε πιο χαμηλά υψόμετρα.

Αυτή η φάση η οποία θα περιλαμβάνει και την Πρωτοχρονιά, φαίνεται να κρατάει και τις πρώτες ημέρες του νέου έτους.

Όπως όλα δείχνουν η κατάρρευση του αντικυκλώνα - ατμοσφαιρικού βουνού για φέτος, έρχεται πάνω στην ώρα απομακρύνοντας τα Πασχούγεννα και φέρνοντάς μας τα Χριστούγεννα ή με άλλα λόγια τον φυσιολογικό για την εποχή καιρό.

Ακολουθούν χάρτες από το προγνωστικό μας σύστημα και οι οποίοι εστιάζονται στα κύματα κακοκαιρίας που θα μας απασχολήσουν μέχρι και τα μέσα της νέας εβδομάδας».