Η εκτίμηση Κολυδά για τον καιρό τα Χριστούγεννα - Πότε θα βρέξει στην Αττική

Την εκτίμησή του για τον καιρό τις ημέρες των Χριστουγέννων έκανε σήμερα Σάββατο (20/12) ο Θοδωρής Κολυδάς, με τον γνωστό μετεωρολόγο να κάνει ξεχωριστή αναφορά για το πότε θα βρέξει και στην Αττική.

Συγκεκριμένα, ο Θοδωρής Κολυδάς σημείωσε πως αναμένονται δύο διαταραχές. «Η πρώτη από σήμερα έως και αύριο με βροχές στα κεντρικά και νότια και η άλλη από την Τρίτη απόγευμα έως το πρωί Χριστουγέννων με βροχές κυρίως στα δυτικά τα βόρεια και το Ανατολικό Αιγαίο».

«Βροχές θα έχουμε και στην Αττική κυρίως Τρίτη βράδυ και την Τετάρτη Παραμονή Χριστουγέννων» σημειώνει. «Ανήμερα τα Χριστούγεννα οι βροχές θα κρατάνε στο ανατολικό Αιγαίο και στη Δυτική Ελλάδα με πρόσκαιρη βελτίωση» τονίζει.

«Κάποια χιόνια θα έχουμε στα βουνά σε σχετικά μεγάλα υψόμετρα, αλλά ας θυμίσουμε για άλλη μια χρονιά το πόσο απαραίτητες μας είναι οι αλυσίδες» συμπληρώνει. Η θερμοκρασία θα είναι κανονική για την εποχή και οι άνεμοι δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα.

«Οδηγούμε με προσοχή, δεν εκνευριζόμαστε και φυσικά δεν οδηγούμε όταν έχουμε πιεί τα κρασιά και τα τσίπουρά μας» καταλήγει.