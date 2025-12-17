Μαρουσάκης: Βαρομετρικό χαμηλό έρχεται να «ξεκλειδώσει» την καλοκαιρία - Πότε χαλάει ο καιρός

Νέα κακοκαιρία προ των πυλών με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη να ενημερώνει τους διαδικτυακούς του φίλους για τον ερχομό ενός χαμηλού βαρομετρικού από τον κόλπο της Σύρτης που έρχεται να «ξεκλειδώσει» το «ατμοσφαιρικό βουνό» που τις τελευταίες ημέρες απλώνεται πάνω από την Ελλάδα, κρατώντας τον καιρό σε ρυθμούς... Αλκυονίδων.

Σύμφωνα με τον γνωστό μετεωρολόγο, ο ερχομός του χαμηλού βαρομετρικού ανοίγει τον δρόμο για μια σειρά από κακοκαιρίες «που ενδεχομένως μας οδηγήσουν με εξάρσεις και υφέσεις ακόμη και στις πρώτες ημέρες του νέου έτους».

Η ανάρτηση Μαρουσάκη

Αναλυτικά, στην ανάρτησή του ο Κλέαρχος Μαρουσάκης αναφέρει:

«ΝΕΑ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΣΥΡΤΗΣ

Μετά από αρκετές ημέρες απουσίας αξιόλογων βροχοπτώσεων μιας και το ατμοσφαιρικό βουνό που απλώνεται από πάνω μας έχει κλείσει το δρόμο για τις κακοκαιρίες, βαρομετρικό χαμηλό από τον κόλπο της Σύρτης έρχεται για να "ξεκλειδώσει" την πόρτα και να ανοίξει ο δρόμος για μια σειρά από κακοκαιρίες που ενδεχομένως μας οδηγήσουν με εξάρσεις και υφέσεις ακόμη και στις πρώτες ημέρες του νέου έτους.

Μένοντας όμως στα πιο κοντινά μας, αξίζει να σημειώσουμε ότι η κακοκαιρία που θα μας απασχολήσει το Σαββατοκύριακο θα επικεντρωθεί κυρίως προς τα ανατολικά και νότια όπου εκεί θα δούμε τα πιο έντονα φαινόμενα.

Δυτικότερα και βορειότερα το πεδίο υψηλών βαρομετρικών πιέσεων θα λειτουργήσει ανασταλτικά στην ανάπτυξη έντονων - επικίνδυνων φαινομένων.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι αυτό το κύμα κακοκαιρίας θα συνοδευτεί και από χαμηλής έντασης ψυχρή εισβολή γεγονός που θα οδηγήσει σε υποχώρηση του υδραργύρου κάτι που ίσως θα ευνοήσει τις χιονοπτώσεις σε ψηλά βουνά».